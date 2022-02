Zamora aprueba su Plan Antifraude y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado hoy el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible y el Plan Antifraude, que suponen el respaldo a dos compromisos importantes de cara al futuro de la ciudad y a la gestión del propio Ayuntamiento. En el primero de los casos se ha reiterado la adhesión a la iniciativa europea del denominado "Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía", con el compromiso de adoptar medidas para paliar las consecuencias del cambio climático; y como primer paso es la aprobación del Plan de Acción para el Clima, con el objetivo de reducir en un 40% las emisiones de CO2 a la atmósfera en 2030.

La elaboración del Plan de Acción para el Clima tiene como base el Estudio de la Huella de Carbono del actividad municipal de 2017 y el diagnóstico energético de Zamora, según el cual el consumo total de energía en la ciudad se situaba ese año en 366.416,75 MW/h, lo que provocaba una emisión de 94.104,95 TM de C02 a la atmósfera, equivalentes a un gran cubo de 370 metros de lado, de emisiones cada año. El objetivo en 2030 es reducir esas emisiones en al menos 37.641 toneladas, para lo que se adoptan una serie de acciones sobre distintos factores como la Movilidad, la Renaturalización, la Energía, o la Resiliencia, Energía Circular y Sostenibilidad, plasmadas en 53 proyectos concretos que supondrán una inversión de 17 millones de euros.

Por otra parte, el Plan Antifraude, que se ha elaborado de acuerdo con las directrices marcadas por la Unión Europea en materia antifraude y anticorrupción, tiene como primer objetivo establecer los principios y las normas en materia antifraude respecto a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia; pero tiene también el propósito de "promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso".

El Plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude como son prevención, detección, corrección y persecución, y será de aplicación a todos los órganos y a todo el personal que intervengan en la gestión de fondos de Recuperación y la Resiliencia, en una primera fase, para ampliar paulatinamente su aplicación a todos los procedimientos municipales. Para su aplicación se designará un Comité Antifraude como órgano de carácter técnico, integrado por personal de especial capacitación perteneciente a departamentos como los de Secretaría General, Intervención, Tesorería, Presidencia, Asesoría Jurídica, Contratación o el Servicio Económico-Financiero.

El Pleno Municipal correspondiente a el mes de febrero, que se inició con dos minutos de silencio en recuerdo de las dos mujeres muertas este mes por violencia de género, tuvo conocimiento de la liquidación del Presupuesto de 2021, que se cierra con un superávit de 6.948.172,30 euros y arroja un remanente de Tesorería de más de 45 millones de euros; lo que supone que no es necesario acudir al préstamo que figura en el proyecto de presupuestos para acometer las inversiones previstas. Se constata además que la recaudación municipal se sitúa a niveles previos a la pandemia del coronavirus, lo que permitirá mantener el ritmo inversor y las ayudas especiales al comercio y los sectores más vulnerables sin necesidad de subir los impuestos.

Se aprobó la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, con el fin de adaptarla a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de las plusvalías. De este modo y a fin de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor. Así mismo se modifica el sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto, para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario, sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente.

Se aprobó la Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de becas a entrenadores, con el propósito de que los clubes deportivos de la ciudad cuenten con personal suficientemente formado para mejorar el nivel de los equipos, facilitando a los entrenadores zamoranos la adquisición de una titulación que permita el desarrollo del deporte al más alto nivel. Los gastos subvencionables serán los que se deriven de la obtención del título oficial de entrenador, como los de desplazamientos, hospedaje y matricula; y en todo caso los títulos a subvencionar deberán ser Títulos Oficiales, con su correspondiente certificación y homologación. Podrán optar a estas ayudas los entrenadores y entrenadoras mayores de 16 años y residentes en el municipio de Zamora, que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa, por un club que tenga su sede social en la ciudad y perteneciente a una modalidad deportiva incluida en el catálogo oficial de Consejo Superior de Deportes.

Se aprobó el reconocimiento de créditos correspondientes a facturas de 2021, por un importe global de 471.986,85 euros.

Y se aprobaron las siguientes mociones de urgencia:

-Adhesión a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias condenando la agresión de la Federación Rusa a Ucrania, instando al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos. Así como el apoyo a la población de Ucrania y a los más de cien mil ucranianos residentes en España; respaldo de cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz, y ofrecimiento de colaboración en cualquier tipo de actuación humanitaria y de acogida a los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país.

-De solidaridad con las mujeres y niñas de Afganistán cuyos derechos se han visto mermados desde la llegada de los talibanes al poder, respaldando una petición de Amnistía Internacional, para que tanto el Gobierno Español como la Comunidad Internacional adopten medidas para cambiar esta situación y faciliten la financiación humanitaria.

-Adhesión a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias sobe el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en base al derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, establecido en el artículo 14 de la Constitución, y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

-De apoyo a la elección de las plazas de formación sanitaria especializada, tras el examen convocado por el Ministerio de Sanidad y las consecuencias negativas del sistema de elección que hace que queden vacantes plazas, que en el caso de Zamora han sido el pasado año el 21% de las plazas de Medicina de Familia, que tan necesarias son en todos los centros sanitarios de la provincia; por lo que se insta a la ministra de Sanidad a que cumpla su promesa y haga efectiva la elección en tiempo real de las plazas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

