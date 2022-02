¿Qué pasa con la fiesta de la Politécnica este año?

¿Se celebra este año la fiesta de la Politécnica de Zamora? Esa es la pregunta estos días en la capital y sobre todo entre los jóvenes zamoranos. Y la respuesta no viene exenta de polémica.

Desde hace varios años, la organización de la fiesta de los estudiantes de la Escuela Politécnica de Zamora quedó en manos privadas y con el Auditorio Ruta de La Plata como escenario. El Ayuntamiento de Zamora daba el permiso para utilizar el espacio (como lo da para otros eventos como los conciertos o festivales), pero nunca ha sido organizador ni promotor del evento. Se ha ido dando la circunstancia a lo largo de los años, que con la proliferación de empresas que han ido interesándose por ser los organizadores del evento, desde el Consistorio decidieron "sacar una serie de normas o bases" para imponer unos criterios básicos para la celebración del evento y así cribar a las empresas que pudieran celebrar el evento con seguridad y responsabilidad. Así lo relata para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la concejal de Cultura, María Eugenia Cabezas; quien explica que "todavía no existe una ordenanza como tal" en este aspecto sobre la fiesta de la Politécnica, pero que "estamos trabajando en ella" dada la importancia y magnitud que cada año cobraba esta fiesta. Y para "intentar ser lo más justos posibles", de las empresas que cumplían estos requisitos de organización se realizaba un sorteo para elegir al promotor de la fiesta. Hasta ahí todo normal.

Pero con la llegada de la pandemia del coronavirus, lógicamente, la Poliparty quedaba cancelada, junto con el resto de eventos multitudinarios. Dos años han estado los universitarios de Zamora sin su fiesta más conocida. Pero con el cambio de rumbo del COVID, las vacunaciones y la relajación en las medidas de restricción, la celebración de la fiesta de la Politécnica volvía a la actualidad zamorana. La concejal de Cultura indica que, pese a la mejoría de las circunstancias sanitarias, "desde el Ayuntamiento no nos planteamos volver a sacar las bases para la celebración de la fiesta (que se suelen publicar a finales de año) porque consideramos que aún era demasiado pronto para un evento de este estilo y pensamos que no se iba a celebrar". Pero, la Concejalía de Cultura recibía el pasado 4 de febrero una solicitud para el uso del Auditorio Ruta de La Plata para la celebración de la famosa Poliparty. La solicitud "no provenía de los habituales organizadores de años anteriores sino de dos personas", pero, el Ayuntamiento de Zamora valoró la propuesta. "Debatimos la cuestión, pero llegamos a la conclusión de que, dada la situación sanitaria, el nivel de hospitalizados, y sobre todo, que en un evento de este estilo, donde permitimos la inclusión de alcohol en el recinto y que es una fiesta como tal con gente de pie, no se podía garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la COVID", detalla María Eugenia Cabezas. El Ayuntamiento no veía responsable ceder dicho espacio "cuando no se podía garantizar el uso de mascarillas todo el evento, la distancia de seguridad, etc. y valoramos que no era el mejor momento".

Y como ya ocurriera con la Nochevieja Universitaria de Salamanca, la discoteca zamorana ByAlice ha decidido aprovechar la coyuntura y organizar un sucedáneo de la fiesta de la politécnica el próximo jueves 3 de marzo, a partir de las 16.00 horas. Junto a la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica de Zamora, la discoteca de la carretera de Villalpando está ya organizando la actividad, que contará con una paellada y barra libre de cerveza o calimocho hasta las 21 horas. Las entradas aún no están a la venta, pero se prevé que puedan adquirirse de cara a la próxima semana. Por ahora se desconoce si habrá puntos de venta fuera de la capital zamorana como en años anteriores, pero sí se descarta la organización de viajes en autobús desde Salamanca.

Un evento que el Ayuntamiento advierte que sería "como cualquier otra fiesta privada" que pueda organizar este u otro local de Zamora, y del que no pueden imponer restricciones "más allá del cumplimiento de la normativa como un local de ocio nocturno más".

