Martínez-Maillo destaca que “Mañueco es muy tolerante y capaz de llegar a acuerdos"

Juanma de Saá / ICAL. El senador del Partido Popular por Zamora Fernando Martínez-Maíllo, aseguró hoy, en declaraciones a la agencia Ical, que “habrá gobierno” y que Alfonso Fernández Mañueco “será presidente” de la Junta de Castilla y León. “Soy muy optimista. Habrá gobierno, aunque no sé los tiempos. No hay otra alternativa a Mañueco. Ahora no caben ni mociones de censura porque no hay alternativa. No queda más opción que Mañueco, sí o sí; PP, sí o sí. Y la cuestión es cómo hacerlo”, afirmó.

“La otra opción, que son elecciones, sería una broma. Los castellanos y leoneses ya han votado y decidido para cuatro años. Creo que Mañueco va a ser presidente y hay que ver cuál es la aritmética parlamentaria. Mañueco es una persona muy tolerante y capaz de llegar a acuerdos. Estoy seguro de que lo hará”, insistió.

Martínez-Maíllo consideró que “hay muy poco espacio para la reflexión”, ante la posibilidad abierta ayer por los alcaldes de Valladolid y de León, Óscar Puente y José Antonio Díez, respectivamente, de que el Partido Socialista permitiera al Partido Popular gobernar en solitario. “La noticia duró medio minuto. Hay muy poco espacio para la reflexión. No sé si se puede hacer lo que dijeron los alcaldes de Valladolid y de León pero se debería, al menos, abrir un tiempo de reflexión”, indicó.

“Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que va a hablar con todos, lo que me parece muy sensato, y va a empezar por el que perdió las Elecciones, el que quedó segundo, que es el Partido Socialista. Creo que no se pierde nada por hablar. A ver qué pasa. Parece ser que se ha cerrado esa puerta. No hay tiempo para reflexionar y, en cuanto se abre un poquito, hay alguien que da un portazo del otro lado”, reiteró.

