El Elefante de Oro cierra sus puertas definitivamente

El Elefante de Oro echa el cierre. El club de alterne más conocido de la provincia pone punto final a su historia tras cuarenta años en la noche zamorana. La conocida como recta de Coreses vivirá el apagón definitivo a las llamativas luces de este local, al cual le daba nombre el impresionante elefante bañado en oro de su entrada y que se podía observar desde una buena distancia desde la N-122.

Su gerente ha comunicado el cierre en un brevísimo mensaje a través de su Facebook, donde se despide de "clientes y amigos" y da las gracias por haberlos acompañado durante 40 años. Ya durante los meses más duros de la pandemia, la dirección advertía que no volvería a abrir "mientras no haya una solución clara para el Covid". Por aquel agosto de 2020, advertía que su prioridad "ha sido garantizar en lo posible el bienestar y la salud de clientes y trabajadores, y ante el riesgo que supone y lo difícil que es guardar distancias en un negocio como el mío, prefiero esperar a que esto esté controlado". Pero ese día no ha podido llegar y El Elefante de Oro se despide de Zamora.

Cabe recordar que el club saltaba a la fama nacional, tras acudir las cámaras del programa 21 días, donde la periodista Meritxell Martorell se proponía el reto de adentrarse durante 21 días en el mundo de la prostitución. En el club zamorano la joven conocía la historia de varias de sus trabajadoras y cómo era su vida en el prostíbulo de Coreses.

