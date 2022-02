Unidas Podemos Zamora afea a Mañueco que prometa "Semana Santa para una población que procesiona por las listas de espera"

La candidatura de Unidas Podemos Zamora mantendrá esta el próximo viernes y sábado reuniones con los colectivos de Sayago y Aliste para recoger sus reivindicaciones en sanidad. La número uno de UP en Zamora, Isabel Reguilón considera que la situación por la que atraviesa la atención sanitaria en toda la provincia de Zamora es "ya un caso sangrante de abandono institucional que deja bien claro que el Partido Popular no está ocupado en atender los servicios públicos, ni en poner solución a las carencias de su gestión, sino que, por el contrario, atiende a sus intereses privados".

Los morados han recordado las 55 vacantes sin ocupar en Atención Primaria; 62 médicos menos en los últimos años; 1747 jubilaciones inmediatas de atención hospitalaria y primaria en la comunidad; el 75% de estudiantes de medicina en Salamanca y Valladolid, "no son de esta Comunidad por lo que no se quedarán en ella, que es una desigualdad en el acceso que nuestros estudiantes no paran de denunciar". También muestran su preoucpación porque los estudiantes de Castilla y León "se van a otras comunidades a hacer el MIR y allí se quedan".

"Es una Sanidad Pública con muchas carencias que no impiden los 1500 millones gastados en sanidad privada por parte de la Junta", añade Isabel Reguilón, quien se lamenta del "sainete" de Alfonso Fernández Mañueco, cuando promete que "habrá Semana Santa, para tranquilizar a una población que procesiona por las listas de espera, es atendida de milagro, vía telemática y no presencial, y se les anima a testarse tres veces del COVID, ahora que dos empresas de familiares del PP se contratan para su seguimiento, en resumen, un calvario".

La candidata de Unidas Podemos por Zamora, tiene previsto mantener encuentros con los colectivos de Sayago y Aliste, zonas que carecen de consultas presenciales, las plazas vacantes de médicos están sin ocupar. Mientras cada día en la provincia se perpetra un nuevo recorte: Morales de Toro y Fermoselle, los últimos. "Por ahora" advierte Reguilón, que añade "Queremos una sanidad pública, presencial, eficiente, eficaz y transparente, que contemple la medicina rural como una medicina con necesidades propias".

