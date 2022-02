Benavente ofertará ocho plazas para su Policía Local en 2022

El Ayuntamiento de Benavente informa desde sus Concejalías de Personal y Seguridad Ciudadana que se ha aprobado la oferta de empleo público parcial para este año 2022 que cuenta con tres plazas de agente de Policía Local, siendo uno de ellos una plaza de agente de policía local motorista. Tres plazas que, sumadas a las plazas ofertadas en los años 2020 y 2021, permitirán a la plantilla de policía local de Benavente recuperar efectivos tras las salidas de los últimos años.

La previsión que se maneja desde el Ayuntamiento de Benavente es incorporar hasta ocho nuevos agentes de Policía Local antes de que finalice el año 2022 que permita incrementar la plantilla hasta un total de 28 efectivos.

Un incremento que, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, no se ha podido realizar hasta ahora porque la ley y la tasa de reposición no lo ha permitido. “El adelanto de la incorporación de 3 nuevos agentes, un año, va a suponer un alivio muy importante para la plantilla de policía local. Esta situación es algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo y que necesitábamos. Si somos capaces de poder incorporar hasta 8 agentes antes de que termine el año, no solo va a suponer un alivio para la plantilla sino para beneficio de la seguridad de los vecinos de Benavente” ha añadido Fernando Marcos.

El concejal de Personal, José Mariño, ha añadido que se han cumplido los objetivos y se han cubierto todas las plazas vacantes reflejadas en la Relación de Puestos de Trabajo a lo que ha añadido: “el PP confunde RPT con oferta de empleo conforme a la Ley, hablan que deberíamos cubrir las plazas de agentes según la RPT que para eso se aprobó y no, se cubren conforme a la Ley y este equipo de gobierno es lo que hace, ofertar conforme a la Ley”.

