Ana Sánchez: “La corrupción no es del pasado, sino del 29 de enero de 2022”

Juanma de Saá / ICAL

La cabeza de lista del Partido Socialista por Zamora a las Cortes de Castilla y León en las Elecciones Autonómicas del próximo 13 de febrero, Ana Sánchez, aseguró hoy que “la corrupción no es corrupción del pasado, sino del presente, del 29 de enero de 2022” y recalcó: “Hoy mismo, hay convocada una manifestación para defender la biorrefinería de Barcial del Barco”.

En este sentido, reprochó al Partido Popular la “prisa” por que “en dos años” se cumpliera la promesa electoral de Pedro Sánchez de poner en marca el proyecto de ubicar una unidad del Ejército de Tierra en los terrenos del antiguo campamento militar de Monte la Reina, en el término municipal de Toro (Zamora). “Estos, que tenían prisa por que cumpliéramos nuestras promesas, vinieron a poner la primera piedra de la biorrefinería en 2009. Trece años después, no solo no está la biorrefinería, sino que, en el colmo de la desvergüenza, por el camino, los promotores denuncian sabotaje, mordidas y presiones”, señaló. “¿Cuántos empleos se han dejado de crear en nuestra tierra por la mala práctica del Partido Popular? ¿Cuántos de nuestros jóvenes se fueron porque no se podían crear esos empleos?, preguntó.

Ana Sánchez hizo estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, durante un acto de campaña en el que también intervinieron el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez; el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Estamos en el epicentro de la España vaciada y nuestros paisanos abarrotan el Teatro Ramos Carrión. Gracias porque nunca nos hemos sentido solos. Siempre estáis ayudándonos. Hace dos años, ganamos las Autonómicas, también en Zamora, y algunos traicionaron el grito de cambio que esta tierra hizo. Prometieron cambio y regeneración, pero no sabían que el cambio era ya imparable”, indicó. “La campaña va avanzando y vemos con meridiana cómo el 13 de febrero vamos a elegir entre dos modelos completamente antagónicos”, subrayó.

Petición de explicaciones del PP

La candidata zamorana se dirigió a Pedro Sánchez para contarle la petición de explicaciones que ayer expuso el presidente provincial del PP, José María Barrios. “Los dirigentes del Partido Popular te recomendaron venir a explicar tus mentiras. Y lo dicen hoy, que tienen a Mañueco en Benavente, que prometió diez millones de euros para el Puerta del Noroeste y, dos años después, cero patatero”, indicó, entre aplausos. “El presidente Sánchez comprometió el mayor proyecto de lucha contra la despoblación para esta tierra, con 20 millones de euros del Estado. Qué cuajo tienen. No les vamos a admitir ni una sola lección de defensa de esta tierra”, sentenció.

Ana Sánchez, quien reprochó la convocatoria de elecciones, “arrodillando a nuestra tierra a los intereses espurios de Génova”, expresó la satisfacción del PSOE porque “todo el país esté mirando lo que pasa” en Castilla y León. “Una comunidad que quiere mirar hacia delante y que no quiere meterse en el túnel del tiempo. Todo el día, con la foto de la vaca y la oveja, un poquito de respeto”, reclamó. “Si hay un paradigma de lo que la derecha de Zamora ha hecho en esta tierra es lo primero que hicieron al llegar al Gobierno, que fue desmantelar la sanidad pública. Y eligieron Aliste porque saben que los dirigentes del PP de Zamora tienen tragaderas infinitas y son incapaces de defender esta tierra”, criticó.

De esta forma, aseguró que el Plan Aliste “lo paramos gracias a la impronta personal de Luis Tudanca, que no se achantó cuando le quitaron el gobierno que los ciudadanos le habían otorgado en las urnas” y reiteró: “No ha cedido en el compromiso con esta tierra hasta quitarles la mayoría y parar el Plan Aliste”.

“No somos iguales, claro que no. Nuestra prioridad es la buena política, la lucha contra la despoblación. No tenemos nada que ver con Mañueco. Pedro, te comprometiste hace dos años y te damos las gracias porque cumples y eres el primer presidente de Gobierno que ha situado la lucha contra la despoblación en el epicentro de las prioridades políticas. Nunca nadie se acordó de Zamora hasta que tú has sido presidente”, rubricó, dirigiéndose a Sánchez.

Monte la Reina

La cabeza de lista del PSOE por Zamora a las Autonómicas advirtió de que “no vale con morir de éxito” respecto a la puesta en marcha del proyecto de Monte la Reina. “Andan enfrentados todo el día y enfrentándonos al Gobierno de España. Necesitamos canales de comunicación. Miles de familias van a llegar con ese proyecto y tenemos que garantizarles la prestación de servicios públicos y apostar por la reindustrialización, que les resulte atractivo quedarse”, dijo. “Si no, cogerán el AVE, que también trajimos los socialistas y se marcharán corriendo a Madrid. Por tanto, necesitamos a Luis Tudanca al frente de la Junta de Castilla y León, apostando también decididamente por nuestra tierra”, valoró.

En este contexto, repitió su crítica hacia la “prisa” del Partido Popular, que “quería sacar a los zamoranos a las calles” a reivindicar la materialización del proyecto. “No nos conocéis. Estamos trabajando. ¿Ya no se acuerdan de las Cúpulas del Duero, del CyLog, del Palacio de Congresos y del funicular de Sanabria? ¿Dónde quedaron tantas promesas incumplidas? Más de 120 millones de euros que presupuestan y no ejecutan en esta tierra. ¿Lecciones? Lecciones, las justas. Se lo vamos a recordar todo estos días”, adujo.

Por otra parte, tildó de “estrella mediática del día” al expresidente del Gobierno de España José María Aznar. “Parece que ha decidido que Castilla y León sea el faro de la política nacional y han decidido rescatar al señor Aznar. No se rían ustedes”, pidió a los afiliados y simpatizantes presentes en el Teatro Ramos Carrión. “Las cosas no se deben estar viendo muy bien en el Partido Popular que rescatan a José María Aznar. Pero, estando en Zamora, yo tengo que decir que a José María Aznar aquí se le conoce muy bien. Al fin y a la postre, exportó a toda España el caso Zamora que acabó siendo la caja B del Partido Popular por la que desfilan por los juzgados todos los dirigentes del Partido Popular”, insistió.

“Claro que los conocemos bien. Ya no nos engañan más, ¿verdad Demetrio?”, preguntó, dirigiéndose al expresidente de la Junta de Castilla y León Demetrio Madrid.

Por último, hizo hincapié en que “ni la despoblación ni ninguna de sus políticas es una plaga bíblica” y en que “está en nuestra mano cambiarlo todo” y dedicó al candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, la parte final de su alocución.

“Querido Luis, tú la conoces mejor que nadie. Tú conoces ya Zamora mucho. Sabes que necesitamos medidas de discriminación positiva. Sabes que no queremos ser más que tampoco menos”, aseguró. “Sé la responsabilidad que siente de saber que el futuro de nuestros mayores de nuestros hijos pasa por sus manos pero conozco al Luis que veis, al de mirada limpia, al honesto, al decente, al trabajador infatigable que no tiene que hacer ofertones al peso en campaña electoral porque cumple su palabra, que no tiene que ponerse a trabajar en 15 días a ver si hace lo que no ha hecho en dos años porque ha pateado cada territorio y cada centímetro de esta tierra”, concluyó.

"Los mayores avances de la democracia"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, aseguró estar “orgulloso” de representar a las siglas “de un partido centenario”, al que atribuyó “los mayores avances en la historia de la democracia y de la libertad y derechos” en España. “Hace dos años, nos comprometimos aquí, en este mismo sitio, a que aquellos proyectos necesarios para luchar contra la despoblación en esta tierra los íbamos a aprobar para el beneficio de todos los zamoranos. Y hoy os puedo decir que cada uno de esos proyectos tienen partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado. Hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con esta tierra”, recalcó.

Fagúndez Campo incidió en que “no es verdad” que todos los políticos sean iguales. “Frente a toda esta derecha que hace ruido, nosotros, diálogo y consenso. Frente a la derecha de la corrupción de Castilla y León, nosotros, transparencia y honradez. Y frente a esta derecha de frustración, de desidia en esta tierra, lo que dice nuestro eslogan: esperanza e ilusión”, enumeró.

Antidio Fagúndez destacó que el Gobierno de España “cumple” con Castilla y León y con Zamora y puso como ejemplo “cada una de las leyes” aprobadas. “En lo peor de la crisis, aprobamos todas las medidas de los ERTE y, en esta provincia, más de 9.000 autónomos han visto cómo se les pagaban sus prestaciones para que pudieran seguir trabajando”, comentó. “El ingreso mínimo vital: en Zamora, más de 3.000 familias ya se aprovechan de él y más de 1000 niños. Más de 8500 zamoranos han visto cómo se les ha subido el salario mínimo y, sobre todo, los 48000 pensionistas de esta provincia, muchos estáis aquí, habéis visto cómo este desde enero se os ha subido la pensión, se ha revalorizado según el IPC como nos habíamos comprometido y lo vamos a seguir haciendo”, precisó.

Por último, se dirigió al presidente del Gobierno de España para ponderar que “lo que nos hace libres es cada una de las medidas que aprobamos cada semana en el BOE” y, a Luis Tudanca, para recalcar que “necesitamos un gobierno honrado, justo, transparente, honrado, el que tú vas a liderar a partir del próximo día 13”.