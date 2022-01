Sara García supera, aún lesionada, una durísima etapa del Dakar 2021 marcada por la arena y el polvo

Jornada muy larga para los pilotos Sara García y Javi Vega hoy en la octava etapa del Dakar, donde lo predominante ha sido la arena y el polvo. La piloto zamorana ha terminado en el puesto 76 en cinco horas, 25 minutos y 36 segundos, y se planta en el puesto 81 de la general.

Sara García se mostraba muy contenta al finalizar, tanto con la evolución de la lesión de su brazo, como por la buena respuesta de la moto. La joven aseguraba que "hoy me ha dolido menos el brazo, creo que ya he superado el pico de dolor, así que ahora a ver si me deja disfrutar lo que queda de carrera. La gorda (moto) se ha portado super bien"

La piloto zamorana destacaba lo larga que había sido la etapa y la decisión de ir a un ritmo medio desde el principio para poder aguantar y estar concentrada en la navegación.

Sara y Javi perdieron unos minutos en un tramo de dunas en el que la piloto se quedó atascada. "Hemos pillado bastante polvo y también muchísimas dunas. Por suerte solo me he atascado una vez y vino Javi enseguida a ayudarme. Hemos perdido unos minutillos, pero lo hemos podido salvar bien".

