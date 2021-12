Mayte Martín Pozo (PP): "Guarido va a dejar el muerto al gobierno que venga después"

El Partido Popular es la segunda fuerza más votada en Zamora capital. Desde que Francisco Guarido e Izquierda Unida les arrebataran su hegemonía en la Perla del Duero, ejercen una oposición muy crítica con el equipo de gobierno y se muestran como la mejor opción para gestionar mejor la capital zamorana, que sigue desangrándose demográficamente y está sumida, como el resto del mundo, en una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

Mayte Martín Pozo es la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora y tiene muy claro que Guarido y los suyos han abocado a esta ciudad a "la desilusión", por ser un gobierno que "no busca" inversión e ideas fuera de tierras zamoranas y cuya gestión de los contratos son el motivo de los retrasos en sus renovaciones.

Pregunta.- ¿Cómo valora el Partido Popular este año 2021 a nivel municipal?

Respuesta.- Es un año más perdido para Zamora y para los zamoranos. Es un año en el que ha quedado manifiesto la incapacidad gestora del alcalde y del equipo de gobierno. Tienen una falta de proyecto para la ciudad y de iniciativas que ilusionen a los zamoranos. Otro año perdido que los zamoranos no merecen.

Y desde el punto de vista de nuestra oposición, creo que es un año donde hemos ejercido una oposición seria y, dentro de las posibilidades que nos ha dejado la pandemia, hemos tenido contacto con las asociaciones de vecinos, hemos visitado los barrios, y cuando hemos tenido que tener peso institucional, hemos manifestado nuestras aportaciones al equipo de gobierno.

P.- ¿Y generalmente para reprochar que el equipo de gobierno vive en un 'Día de la Marmota'?

R.- Es un término que hemos utilizado mucho este año, sí. Estamos viendo unos presupuestos que muestran una falta de capacidad de gestión de este equipo de gobierno. Antes de 2015, el Partido Popular dejó hilvanados varios proyectos que en siete años han sido incapaces de ejecutar. Tampoco tienen un proyecto claro de ciudad. Y no hay manera de que el alcalde salga fuera para traer inversiones, ilusión a los zamoranos, que consiga que nos jóvenes no se marchen de la ciudad. No vemos una iniciativa clara en este sentido.

P.- ¿Continúa esa idea de que el alcalde nunca sale de Zamora?

R.- Por supuesto. Mientras nosotros siempre hemos estado apoyando el proyecto de rehabilitación de Montelarreina que, aunque se desarrolle en Toro, va a venir muy bien para la ciudad; desde el Ayuntamiento no ha habido un apoyo claro al proyecto. Siempre le hemos reclamado que vaya a vender nuestra ciudad, que visite y contacte con otros compañeros de otras capitales, de los que también se puede aprender.

P.- ¿Qué aportaciones ha hecho el Partido Popular al gobierno de Izquierda Unida?

R.- Pues muchas. Por ejemplo, solicitamos que se haga, de una vez, un plan para el casco antiguo y que se revitalice la zona de una vez, que pueda atraer turistas. También hemos exigido la limpieza de grafitis y de la ciudad en general; y varios proyectos interesantes para la margen izquierda hasta Carrascal, una renegociación del SEPES y hemos pedido que se cedan parcelas para dar facilidades a empresas que quieran asentarse en la ciudad y que se eliminen trabas para su llegada.

P.- ¿Y se han sentido escuchados?

R.- El alcalde tiene por costumbre no escuchar a los grupos de oposición. No lo ha hecho nunca y, ahora que tiene mayoría absoluta actúa con el rodillo constantemente.

P.- ¿Y no cansa?

R.- Ya no es que canse, es que te paree una falta de respeto. Ya no es que a Mayte Martín Pozo se la escuche, es que representamos la voluntad de miles de zamoranos que nos votaron. Tenemos la representación más amplia después de Izquierda Unida. Es un ninguneo a los zamoranos, con una falta de transparencia, de negociación y de diálogo que va en perjuicio de los ciudadanos.

P.- ¿Les llega ese hartazgo también desde los vecinos de la capital?

R.- Claro. Nos lo transmiten y no pocos. Además, es que lo vemos porque esa es la labor de la oposición. Ha pasado de ser el alcalde de los barrios y el alcalde guay a que se le caiga la careta. Es que ya no se le sujeta la goma y, obviamente, se le ha desbaratado la imagen.

P.- Aunque Guarido mantiene que, durante su época en la oposición, no tenía contacto con las asociaciones de vecinos.

R.- No me puedo creer que diga que, en 16 años que estuvo en la oposición, no instigaba a las asociaciones de vecinos contra el Partido Popular. Aunque no le guste oírlo, eso fue así.

P.- Hablemos de la aprobación de los Presupuestos 2022 y el informe desfavorable de la interventora.

R.- No es que sea desfavorable, es que es demoledor. Le están advirtiendo que está abocando al Ayuntamiento a tener que hacer una subida de impuestos. Nos gustaría que explicara a los ciudadanos que, teniendo el dineral que tiene, por qué acude a un préstamo para hacer cualquier tipo de inversión. Se lo llevamos avisando año tras año, pero como él (Guarido) sabe más que nadie... El problema de esto va a ser que Guarido va a quedar el muerto al gobierno que venga después, que espero que sea del Partido Popular, porque su falta de capacidad se la ha manifestado hasta la interventora y el jefe del Servicio de Hacienda, que son funcionarios altamente cualificados, que se han tenido que quejar hasta que se les ha ocultado información.

P.- Pero esos informes no son invalidantes para aprobar el presupuesto.

R.- Legalmente no. Pero ya van dos años en los que Izquierda Unida decide aprobar los presupuestos con informes en contra. Algo que no había ocurrido nunca en el Ayuntamiento de Zamora y que, en otras administraciones, se vuelven a llevar a la mesa y se reorganizan en base a esos informes.

P.- ¿Cuál es la imagen general que tienen de la ciudad en estos momentos?

R.- Pues como la ve todo el mundo. Está sucia, abandonada, con los contenedores rotos, llena de pintadas, incluso mancillando edificios históricos y patrimonio de la ciudad, con cantidad de locales comerciales cerrados o que se alquilan o se venden. Pero lo peor es que se ve una ciudad triste, sin ilusión, porque su Ayuntamiento no le transmite estas ganas. El equipo de gobierno está instaurado en una apatía que se la hace sentir a los zamoranos.

P.- ¿Qué tendría que cambiar para que hubiera esa ilusión?

R.- Estoy convencida de que el despacho del alcalde tiene que ser la calle y no estar metido en un despacho. Salen todos los años a decir cuánto dinero tienen, pero este alcalde no se ha movido ni en un sentido ni en otro. Presume de no mover el coche oficial, pero es que el coche oficial está para viajar a Madrid, Valladolid, y conseguir proyectos que la ciudad no tiene. Para poder hablar con otros compañeros, que te puedan mostrar qué se está haciendo. Por ejemplo, muchas veces, los ayuntamientos se aconsejan entre sí para pedir ayudas sobre fondos europeos.

P.- Pero defienden que ya consiguen las subvenciones sin salir de casa, como los planes de empleo, por ejemplo.

R.- Los planes de empleo y los fondos de cooperación se le dan a todos los ayuntamientos. No tiene mérito ninguno, el alcalde lo único que hace es ejecutar o no ejecutar. Es como el centro cívico o el abastecimiento en San José Obrero, que tuvo que venir el consejero de Presidencia a inaugurarlo para que se viera quien pone el 80% del dinero de esa obra. Y para lo que no pide, seguimos esperando.

P.- ¿Cómo vio el Partido Popular la polémica del cambio de las plazas de la ORA?

R.- Se lo estuvimos advirtiendo y haciendo propuestas con bastante lealtad para obtener un mejor resultado. Hablamos con las asociaciones y comerciantes de la zona, para recoger sus ideas, pero se nos hizo el caso de siempre. No dio por válidas ninguna y nos criticó por ello. Guarido está acostumbrado a hacer oposición a la oposición, y no quiere entender que los zamoranos nos han votado, y estamos para solucionar problemas y solucionar asuntos de la vida de los ciudadanos.

P.- ¿Tiene la misma sensación con los contratos de basuras y parques y jardines?

R.- Todas las contrataciones que han tenido que renovar han salido después de muchísimo tiempo. Guarido, que tanto cacareó con estos contratos, al final, han estado más tiempo caducados con Izquierda Unida que con el Partido Popular. Pero eso no lo dice.

Le advertimos que hiciera lotes, para que las empresas de Zamora pudieran concursar, también que no fuera a precio porque te reduce las empresas. Y encima, las que concursan, no les facilitan la información, para que luego se enteren de que hay más gastos de los previstos y abandonan. No podemos estar con una contratación así. Tiene que haber un poco de seriedad. Las cosas tienen un precio y nadie da duros a cuatro pesetas. El PP siempre ha defendido que cuánto más atractiva sea la contratación más empresas van a concurrir.

P.- También fue el PP quién contó a la opinión pública que el contrato del Banco de España había vuelto a quedar desierto.

R.- Es que eso no lo dice. Guarido está más preocupado en mostrar esa imagen suya impoluta, que de solucionar problemas y de gestionar. También advertimos de la problemática que tenían los hosteleros con las terrazas, que necesitaban ampliarse. Es que este alcalde solo acierta cuando rectifica.

P.- Pero sí hizo público el Caso Raga, ¿cómo vivieron este asunto desde el Partido Popular?

R.- Creo que hay que ser más responsable con este asunto, que está en trámite judicial. No se pueden utilizar investigaciones judiciales para decir 'qué bueno soy'. Es que igual has tardado siete años en darte cuenta del asunto.

Desde el Partido Popular, como no disponemos de toda la información del caso, me va a permitir que no me manifieste más al respecto. Solo diré que hay que esperar a la resolución de los tribunales y que, en este país, existe la presunción de inocencia. Esperaremos para valorar, porque, además, todo el conocimiento que tenemos es a través de los medios de comunicación, porque el alcalde no nos ha facilitado nada.

P.- Queda claro que quiere un cambio de color en el Ayuntamiento de Zamora, ¿encabezará Mayte Martín Pozo la candidatura del PP en las elecciones municipales de 2023?

R.- Creo que ahora no toca ese pensamiento. Ahora tenemos la vista en otras elecciones. Pero todos estamos a disposición del partido, independientemente de apetencias personales y será la Dirección Nacional quien designe candidato, de acuerdo a lo que indicen las Direcciones Regionales. Pero, lo encabece quien lo encabece, hoy por hoy, el Partido Popular es la única candidatura capaz de darle la vuelta a la situación de Zamora.

P.- ¿Qué espera de estas elecciones autonómicas en Castilla y León? ¿Cómo afectarán a Zamora?

R.- Estoy convencida de que va a ganar el Partido Popular, y que va a sacar mejor resultado, para que el presidente Mañueco pueda gobernar como a él le gusta. Siempre que ha un gobierno del PP, a Zamora le ha ido bien. Alfonso Fernández Mañueco tiene un vínculo muy especial con Zamora, más allá del familiar y el de sus amistades. creo que se notará la diferencia. Y es que ya se ve. En cualquier proyecto importante que se está haciendo en la ciudad, viene con fondos de la Junta, aunque no le guste a Guarido. Un ejemplo es el centro que Feafes (Asociación de familiares y amigos de personas con enfermedad mental de Zamora).

P.- ¿Qué desea Mayte Martín Pozo para este 2022?

R.- Tal y como están las cosas, salud. Espero que todos los zamoranos la tengan, y que esta pandemia pase de una puñetera vez y podamos tener una vida normal. Esta situación nos ha hecho cambiar y todos tenemos nuestros miedos, porque nunca pensamos que una cosa tan pequeña como este bicho, nos iba a tener encerrados tantos años y que fuera a provocar tantas muertes. Así que, centrándome en eso, mucha salud. Y en el tema económico que la situación pueda mejorar con la vuelta a nuestra vida normal.

P.- ¿Y a nivel municipal?

P.- Que gane el Partido Popular en 2023 y las autonómicas. Porque del alcalde de Zamora solo puedo esperar más de lo mismo. Me gustaría una Zamora más abierta e ilusionada, y que no se nos escape la juventud y su talento. Tenemos una juventud muy formada y no hay nada más duro para unos padres que saber que sus hijos, sí o sí, van a tener que irse.

