Cruz Lucas (Cs): "Guarido era el hombre de los barrios y ahora no sale del Ayuntamiento"

Desde su llegada al Ayuntamiento de Zamora en 2015, primero como concejala del PSOE, luego como 'no adscrita' tras su salida de las filas socialistas, y finalmente como miembro de Ciudadanos, muchas cosas han cambiado para Cruz Lucas. Esta profesora de Geografía e Historia en el I.E.S. Claudio Moyano cuenta ya con dos legislaturas a sus espaldas desde la bancada de la oposición y mucho aprendido en la política municipal. Una mujer que decidió meterse en política por pura vocación y donde reconoce que "disfruta" y vive intensamente "con muchas ganas", pese a que son más que conocidos sus enganches verbales con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Viñas (IU).

Tras seis años desde aquella victoria de Izquierda Unida en la capital, la concejal naranja, hace balance para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León de la gestión municipal ejercida por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido y su equipo; analiza la situación actual de la ciudad y mira al futuro sobre lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones municipales en mayo de 2023.

Pregunta.- Termina este convulso 2021 con una extraña vuelta a la normalidad para todos. A nivel municipal, ¿cómo valora este año que se acaba ya?

Respuesta.- Creo que puede resumirse en una incapacidad total de gestión por parte de Izquierda Unida. Cerramos este año viendo como los proyectos que hay sobre la mesa se han convertido en eternos. Vemos que hay muy poca inversión real en la ciudad, porque una cosa es lo que se fija en el papel y otra lo que se ejecuta, y estamos viendo muy poquita ejecución. Prácticamente todo sigue igual que el año pasado, con todos los proyectos enquistados y dejando una ciudad completamente estancada.

P.- ¿Un ejemplo de ello es el Banco de España?

R.- Sí, claro. Es el cuento de nunca acabar, hasta ellos mismos (IU) han reconocido que es un gran error. Esta vez ha quedado desierta su licitación por falta de empresas interesadas y creo que es un ejemplo de que no han sabido gestionar bien este proyecto. Ahora solo perdemos dinero con él. Seguimos pagando 90.000 euros al año por su alquiler al Gobierno de España y creo que deberían renegociarlo, al menos, hasta que arranque la obra. En Soria, por ejemplo, han renegociado con el Gobierno su edificio del Banco de España, que será un Museo de la Fotografía. Ya que el actual Gobierno de España es de su formación política podrían tener esos gestos con Zamora.

P.- Su salida es un negociado sin publicidad.

R.- Eso nos han contado. Quieren ofrecérselo a empresas de Zamora, pero es una obra muy grande que necesita una salida cuanto antes. O la empiezan ya o no sé si llegaremos a verla. Además, esta paralización supone un problema doble: por un lado para la Policía Municipal que está en una ubicación que no se adapta a sus necesidades y, por otro lado, para el futuro Museo de Baltasar Lobo. Pero si esta es la salida definitiva, Ciudadanos la apoyará porque queremos ver desatascado, al menos, este proyecto.

P.- ¿Cuál es el problema de tantos proyectos inacabados en Zamora desde 2015?

R.- Es un error de Izquierda Unida por abaratar todos los costes en casi todos los proyectos. Está muy bien su capacidad de ahorro desde que entraron al Ayuntamiento, pero no vemos que revierta en la ciudad. En su afán ahorrativo han intentado que todos los proyectos salgan a la baja y eso está pasando factura a todos los zamoranos. Por ejemplo, los Servicios de Limpieza trabajan con un material lamentable, no tienen herramientas, no son aptas, y necesitan una renovación para trabajar bien. De nada sirve una cuenta millonaria si luego la ciudad está en estas condiciones, como pasa también con los contenedores, camiones de la basura y, por supuesto, las grandes obras sin empezar.

P.- ¿Y cree que los ciudadanos se percatan de todo esto?

R.- Desde luego. Los zamoranos se acercan a nosotros para contarnos sus problemas y aseguran que la ciudad está abandonada. Ven los contenedores rotos, las pintadas, el casco antiguo completamente abandonado. No entienden que el Ayuntamiento tenga dinero de sobra para ejecutar todas esas obras o tener limpia la ciudad y no lo hagan. Y lo notamos especialmente en los barrios. Por ejemplo, con las luces de Navidad, media ciudad no tiene ni una triste bombilla, a partir de la plaza de Viriato, todo se queda a oscuras, y no es normal que el casco antiguo no esté decorado.

P.- Y eso que Guarido era el hombre de los barrios. ¿Notan mucho cambio en su gestión?

R.- Muchísimo. En la anterior legislatura se podía llegar a acuerdos con ellos, se debatían cosas. Pero desde que tienen mayoría absoluta gobiernan con el rodillo, tiene actitudes más autoritarias, más dictatoriales incluso, no admiten ninguna crítica y no aceptan ninguna de las propuestas que les hacemos. Ya no se puede debatir con ellos y creo que es importante, poder tener un diálogo y encontrar puntos en común. Pero, lo peor, es que no es solo con los concejales en la oposición, es que han perdido la comunicación con las asociaciones de vecinos, clubs deportivos, organizaciones... Ya no les dan participación. Un ejemplo de ello es el cambio de la ORA. Lo han hecho a espaldas de la ciudad. No han consultado a nadie, se han presentado alegaciones y recogidas de firmas y no han contado con nadie.

Efectivamente, Guarido era el hombre de los barrios, se los pateaba, hablaba con todo el mundo, y ahora no sale del Ayuntamiento. Yo no sé si la gestión le ha venido grande, pero ser alcalde implica tener vía directa con todas las organizaciones y tener las puertas abiertas a escuchar a todo el mundo.

Cruz Lucas, concejala de Ciudadanos, posa en la calle San Torcuato de Zamora

P.- Parece que ya está resignada a esta dinámica.

R.- Cansa un poco y ya estamos acostumbrados a que nos trate así, pero vamos a seguir aportando ideas y criticando lo que nos parezca mal. Nuestro trabajo es este. No puede ser que solo desarrollen sus propias iniciativas porque nosotros también hemos puesto sobre la mesa buenas propuestas. Por ejemplo, planteamos ayudas a la natalidad, porque nos pareció sorprendente que una ciudad como Zamora no las tuviera, ni por nacimiento ni por adopción. Ciudades mucho más pequeñas como Benavente sí las tienen y son muy necesarias para apoyar a quienes quieran animarse a tener un hijo o adoptar. Pero lo presentamos como moción y ni pasó la urgencia. No se plantearon ni debatirlo y luego no han tenido ningún contacto para poder desarrollar la idea.

Ya hace tiempo que no se plantean negociar nada con la oposición. La última vez fue el año pasado cuando aceptaron una moción para crear ayudas para la digitalización de empresas. La propuesta era buena, porque sí tenemos ayudas para la creación de empresas, pero la verdad es que se crean pocas en la ciudad y consideramos importante respaldar y ayudar a mejorar a las que ya están en la ciudad. Esa moción sí la vieron bien, el año pasado se incluía una partida en los presupuestos para ello, pero en los de 2022 no hay nada.

P.- Unos presupuestos que han traído mucha cola y que han aprobado sin el apoyo de ningún grupo.

R.- Es el rodillo de la mayoría absoluta. Tienen un informe desfavorable de Intervención y una advertencia del Servicio de Hacienda y no les ha importado. Consideran que estos presupuestos siguen su línea política y que estos informes son meras opiniones. Siempre hacen igual. Cuando tienen informes que les respaldan bien, pero cuando son en contra lo consideran opiniones. Nos parece bastante grave. En la Comisión de Hacienda se les propuso dejarlo en la mesa y trabajarlo de nuevo, porque no son las cuentas que Zamora necesita; pero decidieron sacarlos adelante incluso con las críticas de todos.

P.- Pero tampoco es la primera vez que reciben advertencias por las cuentas.

R.- Sí, se les lleva tiempo advirtiendo en los informes el peligro de esta forma de gestionar las cuentas. El Consejo de Cuentas ya hablaba de que provocaría una subida de impuestos a los zamoranos, pero es que este año va a peor, porque van a pedir un crédito pese a todo lo que tiene guardado el Ayuntamiento. Y así sé lo advertido también la viceinterventora.

P.- También han tenido momentos para el consenso, como con los planes Relan-Za, que sí apoyaron desde Ciudadanos.

R.- Claro. Hemos apoyado todos los planes Relan-Za. Eran momentos muy difíciles y coincidimos en que teníamos que estar unidos. Era indispensable hacerlo así. Eso sí, una vez más fuimos indicando mejoras que no nos escucharon. Por ejemplo, propusimos que las ayudas se dieran a todos los autónomos por igual y no añadiendo epígrafes según las quejas de los colectivos. Y también criticamos que las ayudas al alquiler e hipoteca solo se diera a trabajadores asalariados. Considerábamos que los autónomos también la podían necesitar, porque igualmente tienen sus viviendas, sus alquileres o tienen que pagar su hipoteca; y no estaban ganando ni un céntimo.

P.- Y para terminar con este balance, ¿cómo han vivido desde Ciudadanos toda la explosión del Caso Raga y los sobrecostes del Servicio de Basuras?

R.- Consideramos que sí todo lo que cuentan es verdad, hay que agradecerlo sobre todo al trabajo de la interventora y los trabajadores municipales que han colaborado, que son los que verdaderamente lo han podido sacar adelante. Izquierda Unida ha sacado pecho de hacer esta limpieza, pero la verdad es que tenemos que tacharlos de oscurantistas con la oposición. Nos hemos enterado de todo el asunto siempre a través de los medios de comunicación. Nunca se nos informó en las comisiones, y cuando preguntábamos, nos daban largas, como si fuera un secreto.

Se nos ha denegado el acceso a todos esos informes que el alcalde aireaba después en las ruedas de prensa, como el informe de fiscalización de Zamora Limpia o las alegaciones. Ha sido todo muy rocambolesco. Nos decían que tenían que ser precavidos, pero somos concejales como ellos y teníamos derecho a estar informados. Ahora solo queremos que se esclarezca lo ocurrido, y de ser cierto se busque a los responsables y, en el caso de Zamora Limpia, se devuelva al Ayuntamiento ese exceso de facturación.

Sigue los temas que te interesan