El Vino Toro Caja Rural cumple en el autonómico mixto sub16 y absoluto en pista cubierta

El Vino Toro Caja Rural disputó este sábado, día 4, en la Pista Cubierta Carlo Gil Perez en Salamanca, con 2 equipos, el absoluto y el sub 16, con mejor suerte para los sub 16 que para los absolutos, contando con varias bajas en este último equipo que mermó en demasiado las posibilidades de mejorar la clasificación. El equipo absoluto mixto lograba la 7ª posición, mientras los Sub 16 mixto lograba una más que meritoria 5ª plaza.

Destacar en el equipo absoluto mixto, que estuvo compuesto por atletas desde sub 20 hasta master, la victoria en los 400 ml. a cargo de J. David Manzano, que se impondría con una mejor marca de 50.88, con relativa autoridad, y sobre todo destacaremos también, el compromiso cargado de ilusión de todos, pero sobre todo de los atletas master. Elena Calvete Prieto, Lourdes Lobato Benito y J. Ángel Rabadán, disputarian, los 800 ml., 3000 ml. y los 1500 ml. respectivamente, con unos cronos de, 2.35.64; 11.36.35 y 4.59.75 respectivamente aportando los puntos necesarios para dar ese 7º puesto al vino toro caja rural, Guzmán Zarzuelo Glez, tomaba parte en el lanzamiento de Peso, realizando marca personal con un mejor lanzamiento de 13.30.

Oscar Matilla Guerra, reapareció después de 10 meses sin poder competir, debido la lesión de isquiotibiales que le impidió acudir el año pasado a los 2 ctos de España, tanto el cto en pista cubierta, como el cto de España al aire libre, y aunque no nos ofreció su mejor versión, si nos dejó destellos de su calidad, y de que hay trabajo por delante para buscar su mejor puesta a punto de cara al cto de España Sub 23, categoría que estrenará a partir del 1 de enero 2022, su mejor salto sería de 6.58, lejos de sus mejores saltos, aunque lo mejor fue que no sintió ninguna molestia.

Jonatan García Vergel realizaba los 60 ml., prueba que aunque en este inicio de temporada no está preparando, las necesidades del club han hecho que se pusiera a las órdenes del cuerpo técnico para disputar la prueba donde fuera necesario, el polivalente atleta marcaba un crono de 7.32 , que para no estar preparando la prueba está bastante aceptable. Mismas circunstancias le sucedería a Andrea Pérez Gómez que le tocaba realizar los 200 ml. donde marca un crono de 26.94

Resultados

60 ml. : 6º Jonatan Garcia Vergel: 7.32

200 ml. : 7ª Andrea Perez Gomez : 26.94

400 ml. : 1º J. David Manzano Agudelo: 50.88

800 ml. : 5ª Elena Calvete Prieto : 2.35.64

1500 ml. : 7º J. Angel Rabadan : 4.59.75

3000 ml. : 5ª Lourdes Lobato Benito : 11.36.35

60 m. Vallas: 4º Hector Carnicero : 9.26

Longitud: 3º Oscar Matilla Guerra : 6.58

Pértiga: 0

Triple Salto: 0

Altura: 0

Peso: 3º Guzman Zarzuelo Glez: 13.30

4x200: 6º Vino Toro Caja Rural: 1.58.13

Equipos: 1º C.A. Valladolid: 77

2º Puentecillas Palencia: 62

3º Uni. Leon Sprint. Atl. 59

7º Vino Toro Caja Rural 33

Equipo sub 16 mixto

En el lo que al equipo sub 16 mixto se refiere, lograba un meritorio 5º puesto, donde lograban 2 primeros puestos, a cargo del vallista, Jesús Glez de la Fuente, atleta que pertenece al 303 atletismo, equipo filial del Vino Toro Caja Rural, se impone en los 60 m. vallas con 9.20, la otra victoria seria para Rubén Revuelta Domínguez, en el salto de Longitud, con un mejor salto de 6.09, habría cuatro 4º puestos, a cargo de Hugo Carnicero( Atletismo 303) en el Salto de Pértiga, realizaba un mejor salto de 1.80, J. M. López Almellones en los 300 ml. realizó una gran carrera con marca personal incluida, de 38.00, Luciía Sánchez Sobrino en los 600 ml. marcaba un crono de 1.46.65 y por último María de la O Calvo Crespo en el triple salto, también realizaría marca personal con un mejor salto de 9.02. Marca personal también lograría Sara Aguado García en el salto de altura con un mejor salto de 1.40, para ser 5ª ; 6ª seria Paula Domínguez Membibre en los 3000 ml. con un crono de 14.38.92; Noelia Gutiérrez Toribio, Oscar García Benedit y la atleta aun en edad sub 14, June Villarroel Ramos eran 7ª respectivamente, con un crono de 9.41; 3.25.55 y un mejor lanzamiento de 7.04 respectivamente.

En el relevo 4x 200 el equipo compuesto por Jesús Glez de la Fuente , Rubén Revuelta, Noelia Gutiérrez y María de la o Calvo Crespo, el vino toro caja rural era 6ª con un crono de 1.50.80

Equipos

1º Puentecillas Palencia: 78

2º Imagen FDR. 70

3º Aranda Granja Ibercaja: 58

5º Vino toro caja rural: 40

Javier Montero Castillejo sube al pódium con Castilla y León en el Campeonato de España CSD de Campo a Través Sub18 y Sub16 por Selecciones Autonómica, donde la selección castellano/leonesa lograba ser 3ª, cto. que se disputo en el centro Ecuestre El Asturcón de Oviedo, El fondista del vino toro caja rural lograba entrar en la 38 posición siendo el 51 corredor del Castilla y León en entrar por linea de meta

Francisco Javier Mendo tomaba parte en unan nueva edición de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. donde realizaba una mas que meritoria participación, logrando marca personal en los 42.195 m de la prueba mas épica, paraba el crono en 2.50.

Sigue los temas que te interesan