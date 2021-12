La obra del Banco de España vuelve a quedar paralizada: ninguna empresa acude a la licitación

Las obras del Banco de España vuelven a quedar paralizadas, tras quedar desierta la última licitación para la construcción de la nueva comisaría para la Policía Municipal de Zamora. Ninguna empresa ha presentado una propuesta para obtener la licitación del contrato y esto provoca un nuevo retraso en la consecución de esta bestia negra para la gestión del equipo de gobierno de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zamora.

Ha sido la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Mayte Martín Pozo, quien hacía público este hecho y ha criticado que "una vez puede ser mala suerte, pero estamos viendo que el alcalde y su equipo de gobierno siguen empecinados en su error y son incapaces de dar respuesta a una de las mayores necesidades de la ciudad". Los populares han recordado que Guarido inauguró la obra del Banco de España en agosto de 2016. Han pasado ya cinco años y medio y, "por desgracia, no se atisba un final inmediato a esta obra que, en condiciones normales, debía haber durado seis meses".

Martín Pozo ha recordado que desde el PP siempre "se le ha insistido" en que su forma de contratación de la obra del Banco de España no iba a ser eficaz. "Le dijimos lo que iba a pasar, pero, como siempre, ha sido incapaz de hacernos caso y ahora el problema vuelve a estar sobre la mesa. Guarido tiene que dar muchas explicaciones", indican los populares. Mayte Martín Pozo acusa al alcalde de Zamora de haber ocultado esta información a los zamoranos y que este silencio "es significativo y una auténtica lástima, puesto que los vecinos de la ciudad merecen saber en qué estado se encuentra esta obra y este procedimiento. Tenemos que ser nosotros los que lo hacemos público cuando es una situación que debería partir desde el propio equipo de gobierno".

El Ayuntamiento plantea una nueva forma para sacar adelante la obra

En declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, el concejal de Contratación y teniente de alcalde del Ayuntamiento, Miguel Ángel Viñas, ha relatado que el paso que se está barajando desde el equipo de gobierno es establecer un negociado sin publicidad con varias empresas. Es decir, que el Ayuntamiento ya no sacaría más a concurso público este contrato, sino que acudiría con la propuesta económica y las condiciones a empresas de su elección que pudieran sacar adelante el proyecto.

Miguel Ángel Viñas asegura que "esto no tiene por qué encarecer el precio del proyecto", se trataría de un negociado del Ayuntamiento con una o dos empresas, donde el Consitorio intentaría que el precio máximo a pagar fuera ese 1.100.000 euros con los que salió a licitación. Y es que, pese a que, la portavoz de los populares acuse a Francisco Guarido de "espantar" a las empresas por las condiciones económicas ofrecidas, Miguel Ángel Viñas asegura que el precio está marcado "en base a los informes técnicos, que señalan cuánto valen los materiales, la mano de obra, y todo lo que tiene que ver con el proyecto". El concejal de Contratación mantiene que, en esta nueva licitación que supera el millón de euros, "se subsanaron los errores de la anterior, subiendo el precio en base a la nueva tasación". Por lo tanto, defiende que este tipo de contratos públicos "no tienen que ser o no ser atractivos" para las empresas a licitar, "sino justos y medidos ya que se está utilizando dinero público".

