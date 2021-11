El Presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Zamora "es completamente legal"

Noticias relacionadas La viceinterventora califica como desfavorable el Presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Zamora

A solo unas horas de celebrarse el Pleno de Presupuestos 2022 del Ayuntamiento de Zamora, la polémica continúa en la Casa de las Panaderas. Hace unos días, la viceinterventora informaba desfavorablemente de las cuentas propuestas por el equipo de gobierno de Izquierda Unida de cara al año que viene. En concreto, la funcionaria pone reparos a la presupuestación de los gastos de personal, la petición de cuatro millones de euros de préstamo para para cumplir con los gastos comprometidos con la Junta de Castilla y León; y el incremento de las transferencias corrientes (donde se incluyen las subvenciones nominativas).

Un informe que ha dado mucho de sí en críticas y que este mediodía el concejal de Hacienda, Diego Bernardo; y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, han querido aclarar ante los medios de comunicación. El responsable del área ha admitido que la viceinterventora había realizado un informe con "recomendaciones que en ningún momento cuestionan la legalidad" de los Presupuestos 2022. Es más, Diego Bernardo detalla que son apreciaciones de la funcionaria que "ni siquiera necesitan contrainformes de los Servicios de Hacienda" para justificar los posibles errores. Esto significa, según ha detallado el propio Guarido, que "el presupuesto es completamente legal"; si bien, estaría sujeto a reclamaciones. Eso sí, Diego Bernardo ha incidido especialmente en que las posibles reclamaciones "están siempre abiertas a cualquier contrato, ordenanza o los presupuestos de años anteriores".

Entrando al detalle, cuando la viceinterventora detecta errores sobre la presentación de los más de cinco millones de euros en concepto de gastos de personal, el concejal de Hacienda explica que "siempre hemos presentado este informe de la misma manera, con los mismos documentos y siempre había sido favorable". La viceinterventora detalla que no ha tenido la documentación suficiente para analizar la viabilidad de este gasto, en referencia concreta a la Relación de Puestos de Trabajo. Un documento que, Diego Bernardo asegura que "nunca se ha presentado" y no ha supuesto mayor problema para el presupuesto. Además, defiende que no es posible incluir todas las vacantes que se cubrirán el año que viene, "porque esto supondría tener asegurado que el 1 de enero de 2022 las vamos a tener todas cubiertas".

El préstamo de cuatro millones de euros y las subvenciones

Por otro lado, el concejal de Hacienda matiza la negativa de la viceinterventora a solicitar un préstamo bancario para cumplir con los gastos plurianuales adscritos con la Junta de Castilla y León, es decir, con las partidas que el Ayuntamiento tiene comprometidas con el Gobierno Autonómico, como es el Museo de Semana Santa o el futuro Centro Cívico. La viceinterventora aconseja en su informe que este crédito se podía haber dedicado a otras inversiones, "porque no existen aún documentos feacientes de la aportación de la Junta a estas futuras obras". Pero el concejal de Hacienda defiende que, ante la falta de documentos, el Consistorio "cuenta con el compromiso de la Junta" para llevarlas a cabo, "aunque todavía no estén sobre el papel".

Por último, Diego Bernardo se ha referido a la oposición del Ayuntamiento, quien atacaba estos días el borrador de los Presupuestos 2022 por un incremento en las transferencias corrientes de tres millones de euros. Pero el concejal de Hacienda matiza estas acusaciones e indica que, la subida real de esta cuantía asciende a 1,6 millones de euros, de las cuales, las de tipo nominativo "solo han aumentado en 100.000 euros por la participación del Ayuntamiento en la futura feria mundial del queso que organiza la Diputación de Zamora y la aportación a la Fundación Afonso Henriques". El resto de subidas, hasta 1,6 millones, se refiere de nuevo a las aportaciones a la Junta de Castilla y León por el Centro Cívico, el Museo de Semana Santa, o la remodelación del Mercado de Abastos.

Sobre las críticas, Diego Bernardo defiende que la mayor parte de las subvenciones nominativas, como a Cruz Roja u otras entidades sin ánimo de lucro, "son ayudas a la cooperación, pero que por ley tienen que otorgarse como subvenciones para que las entidades solidarias las gestionen". El concejal de Hacienda defiende que "no estamos llevando a cabo clientelismo, sino colaborando en acciones concretas para la ciudad". Por ello, Diego Bernardo lanza una pregunta a la oposición: "¿Quieren que le retiremos la ayuda a las asociaciones de vecinos y ONG's?".

