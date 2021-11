El PSOE exige convocar a los Consejos Sectoriales para participar en la gestión municipal

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca reclama al equipo de Gobierno de García Carbayo la convocatoria de los Consejos Sectoriales constituidos en la ciudad a la mayor brevedad posible, una propuesta que trasladará a la sesión plenaria de este viernes, 3 de diciembre, con el objetivo de fomentar y canalizar la participación en el ámbito local.

El propio reglamento de Participación Democrática de Salamanca define los consejos sectoriales como “órganos de participación, información y propuesta, que actúan en el ámbito de los distintos sectores en los que el Ayuntamiento tiene competencias”. En la actualidad, el Consistorio salmantino tiene constituidos seis consejos de carácter sectorial: Consejo Local de Consumo, Consejo Municipal de la Mujer, Consejo Municipal de Medio Ambiente y Urbanismo, Consejo Municipal de Salud, Consejo Municipal de las Personas Mayores y Consejo Municipal de Juventud.

En los reglamentos que regula cada uno de ellos se establece su composición, competencias y funcionamiento, así como la periodicidad de la celebración de sus sesiones. Así, el Consejo Local de Consumo debe reunirse trimestralmente; los consejos de la Mujer, de Salud y de Juventud, cada cuatro meses, mientras que el consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y el consejo de Mayores deben hacerlo dos veces al año, cada seis meses.

Se incumple la periodicidad establecida

Sin embargo, el Gobierno municipal incumple la periodicidad establecida y, de hecho, algunos de estos consejos sectoriales únicamente han celebrado la sesión de constitución en 2019, sin que se haya producido ninguna convocatoria posterior más en estos dos últimos años, como ha ocurrido con el consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y con el de Juventud.

Si bien es cierto que la pandemia ha limitado en el último año y medio la celebración de reuniones presenciales, no lo es menos que en el Ayuntamiento se han establecido sistemas de semipresencialidad o, directamente, sesiones en modalidad telemática. Por ello, a juicio de los concejales del PSOE, la crisis sanitaria no puede servir de justificación y la no convocatoria de consejos sectoriales durante tanto tiempo se debe más bien a la ausencia total de voluntad política y al desprecio hacia la participación ciudadana por parte del equipo de Gobierno de García Carbayo.

El Grupo Municipal Socialista señala que la existencia de los Consejos Sectoriales debe responder no a un mero formalismo, sino a su consideración como verdaderos órganos de participación ciudadana, lo que solamente se consigue con convocatorias periódicas y dotando de contenido las sesiones. Por ello, insiste en que el hecho de que no se haya producido la celebración de varios órganos de participación en más de dos años supone una importante anomalía que debe corregirse a la mayor brevedad posible, sin más demoras ni excusas.

