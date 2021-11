Zamora podrá recuperar su cabalgatas esta Navidad

Zamora podrá recuperar sus cabalgatas navideñas para este final de año. La delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, ha asegurado que, de continuar con el riesgo sanitario mínimo actual, estas celebraciones multitudinarias son viables.

Clara San Damián explica que la Junta de Castilla y León ya permite eventos de este tipo "siempre que se use mascarilla obligatoria cuando no se puede mantener la distancia social". La delegada territorial ha recordado que, en Zamora, ya se han celebrado reuniones con gran cantidad de personas sin problema. No obstante, San Damián advierte que todos ellos estarías supeditados a cualquier cambio por parte de la Consejería de Sanidad si se produjera un aumento de la incidencia de contagios COVID.

