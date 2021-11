Ángeles Santos, de la banca a las ovejas por amor a su pueblo

Noticias relacionadas La ganadera zamorana Ángeles Santos es el miembro más joven de la ejecutiva nacional de COAG

¿A cuántos nos habrán dicho eso de "estudia y podrás irte fuera para prosperar"? Una carrera y un trabajo estable lejos de esta mal llamada 'España Vaciada'. Pero afortunadamente todavía quedan quienes quieren apostar por el medio rural, sus pueblos y los oficios tradicionales como forma de vida. Personas que se quedan o que vuelven a su lugar de origen y deciden 'pelear' por él y por su propia prosperidad. Sin duda, un ejemplo de todo esto en Ángeles Santos, natural de Fariza (Zamora), la cual cambio la oficina bancaria por sus ovejas y se ha convertido en el miembro más joven de la ejecutiva nacional de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).

Esta sayaguesa tiene 36 años, es licenciada enen Administración y Dirección de Empresas, agricultora y ganadera de su propia explotación de ovejas churras autóctonas, con una marca propia de productos. Pese a haber estado siempre enamorada de su tierra y de su pueblo, Ángeles explica que consideraba "muy importante estar formada y probar en otro tipo de mercado laboral". Por ello, la joven estudió esta licenciatura y realizó sus prácticas en el sector bancario. Y no le hizo falta más. "Tras terminar mi contrato de prácticas no eché ni currículos, tenía claro que quería trabajar con las ovejas", detalla la zamorana. Esta experiencia en el mundo de las financias le hizo descubrir "lo que de verdad me importa". Ella misma reconoce esa mentalidad imperante de que "no educan sobre que el éxito es vivir en la ciudad y con un horario fijo, pero todos los trabajos son duros". Para Ángeles le resultaba "más difícil" vender seguros y productos financieros cara al público, que la vida en el campo. "Yo prefiero vivir en el pueblo, con mi ovejas y haciendo queso", remarca.

Y es que Ángeles y su familia lideran una ganadería ecológica y extensiva de oveja raza churra autóctona y con su propia línea de productos bajo el nombre de La Faya. En esta forma de ganadería se respetan los ciclos naturales en el pastoreo, sus animales comen lo que se encuentran en el campo, como bellotas y pastos, y el alimento complementario es cultivado por ellos mismos también de forma respetuosa con el medioambiente. Cuando tienen que comprar pienso, "siempre elegimos alimentos ecológicos y de cercanía". El ciclo de su trabajo "se cierra" con la elaboración de sus propios quesos artesanos con la leche de sus ovejas y la venta de la carne de los corderos. Una agroindustria familiar cuyos productos han llegado ya a Estados Unidos y Canadá.

Reivindicación en las venas

La XV Asamblea General de COAG nombraba recientemente a esta zamorana como integrante de la nueva Comisión Ejecutiva nacional de la organización agraria. La más joven que forma parte del liderazgo de la coordinadora agraria. Una faceta de reivindicación sindical que también le viene de familia. Ángeles cuenta que siempre han pertenecido a COAG y "cuando empecé con la explotación me di de alta". De ahí, paso a asistir a reuniones e involucrarse más con su día a día. Para la zamorana "hay que estar presente" para poder conseguir mejoras por el medio rural "y más para las mujeres". Ángeles será la tercera mujer en la ejecutiva nacional y se siente "ilusionada" por el proyecto. Aunque el peso de la responsabilidad también se nota. "Yo estoy aquí por el trabajo de muchas mujeres que lucharon antes que yo y estoy contenta porque estamos haciendo historia", detalla.

Como no podía ser de otra manera la sanidad, la educación las comunicaciones y las infraestructuras son las mayores reivindicaciones para alguien que sufre a diario la brecha tecnológica y social de vivir en el medio rural. Ángeles defiende que, como ciudadanos "que pagamos nuestros impuestos como los demás", la España rural merece tener las mismas prestaciones sanitarias y una educación digna, además de una comunicación tanto para transportes como de conexión a Internet.

Y no le vale cualquier proyecto mesiánico. La zamorana se muestra muy crítica con los que llama "cazarrecompensas", Ángeles asegura que lo que necesita Zamora es "gente que se quede de forma estable y que se implique en nuestro medio rural". La ganadera critica aquellos que "vienen de forma temporal a llevarse las subvenciones y luego dejan todo". Estabilidad y compromiso. Ese es su resumen.

