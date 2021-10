Los 49,5 millones de cupones que recorrerán los Caminos de Santiago por Castilla y León

Presentación de los cupones ONCE sobre los Caminos de Santiago por Castilla y León

La ONCE dedicará 49.500.000 cupones a los ‘Caminos de Santiago por Castilla y León’, una nueva serie con la que la Organización quiere difundir las etapas del Camino por tierras de Castilla y León, con nueve cupones -uno por cada provincia de la Comunidad Autónoma- que mostrarán buena parte de los paisajes y enclaves que el peregrino podrá disfrutar.

Los cupones de ‘Caminos de Santiago por Castilla y León corresponden a los sorteos de los sábados, y tienen una tirada de cinco millones y medio de cupones cada sorteo.

La delegada territorial de la JCyL en Zamora, Clara San Damián, la directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Mª Estrella Torrecilla, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado esta serie de cupones, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, y en el que han estado acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Rosa Rubio, y la directora de ONCE en Zamora, Esther Pérez.

Esta serie comienza con el cupón del sábado, 23 de octubre, dedicado al Camino Mozárabe-Sanabrés, cuyo origen para peregrinar a Santiago va de la mano de la Vía de la Plata y de una serie de pequeñas romerías hacia monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora.

El siguiente cupón es del 6 de noviembre, y está dedicado al Camino de Madrid a su paso por Medina de Rioseco (Valladolid). La Ruta Jacobea Madrileña comienza en la capital. Ya en Valladolid, el Camino transcurre por Alcazarén, Puente de Duero, Medina de Rioseco, Cuenca de Campos, Santervás de Campos. Medina de Rioseco es Conjunto Histórico Artístico.

El Camino de la Lana protagoniza el cupón del sábado, 13 de noviembre, ilustrado con una imagen de Iglesia de Nuestra Señora del Rivero, de San Esteban de Gormaz (Soria). Esta localidad se encuentra situada en la Ruta de la Lana, una parte del Camino de Santiago que recoge ramificaciones castellanomanchegas que entroncan con los caminos levantinos.

El cupón del 20 de noviembre los protagoniza el Camino de Madrid, a su paso por Santa María la Real de Nieva (Segovia). El camino arranca en la zona céntrica de la capital, en la plaza de Santiago. Pasa por Tres Cantos, Manzanares el Real, Cercedilla para, ya en Segovia, llegar a Santa María la Real de Nieva, en la quinta etapa de este Camino. Parada obligatoria es el monasterio de Santa María la Real de Nieva, una imagen de cuyo claustro ilustra el cupón.

Y la Vía de la Plata es la parte del Camino a la que está dedicado el cupón del 27 de noviembre, ilustrado con una fotografía de la Catedral de Salamanca. La Vía de la Plata es el más importante Camino de Santiago desde el sur peninsular. Es uno de los Caminos de Santiago más largos de los que atraviesan la Península Ibérica, con cerca de 1.000 kilómetros.

Ya en diciembre, el cupón del día 4 lo protagoniza el Camino Francés, que une Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) con Santiago de Compostela, siendo el eje más importante y popular de las peregrinaciones jacobeas. Surge poco después del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Este cupón está ilustrado con una imagen de Iglesia de San Martín de Frómista (Palencia).

El Camino Real de Invierno ilustra el cupón del día 11, que incluye la fotografía del Castillo de Ponferrada (León). Fue tradicionalmente utilizado por los peregrinos para evitar las nieves de O Cebreiro. Une Ponferrada con Santiago de Compostela pasando por el valle del río Sil y la Ribeira Sacra. Tiene 263 kilómetros hasta Compostela.

El día 18 de diciembre el cupón está dedicado al Camino Olvidado, una ancestral ruta jacobea que desde Pamplona y Bilbao avanza por el norte del Camino Francés hasta unirse a éste en Cacabelos. son pocos aún los peregrinos que lo han recorrido. El cupón incluye la imagen del Monumento Natural de Ojo Guareña (Burgos).

La serie se cierra, el 25 de diciembre, con el Camino de Levante y Sureste, que enlaza Valencia con la Vía de la Plata a la altura de Zamora. Cruza el interior de Castilla-La Mancha y Castilla y León en un largo recorrido que siguieron antaño los peregrinos medievales que llegaban a los puertos levantinos. Este cupón lleva la imagen de las Murallas de Ávila.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años, a cuatro cupones en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

