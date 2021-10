Requejo rebate punto por punto la exigencia del PSOE de "dejar de interferir" en el Gobierno

El PSOE de Zamora ha exigido a Francisco Requejo que "deje de interferir en los asuntos del Gobierno de España" por la petición de reunión con la ministra de Hacienda que el presidente de la Diputación de Zamora ha hecho a María Jesús Montero, en la Casa de Zamora en Madrid para tratar el posicionamiento de la provincia en el mapa de ayudas europeas con los principales agentes sociales y económicos de Zamora. El portavoz del PSOE Eduardo Folgado calificaba de "nueva ocurrencia" la petición que revela otro episodio más de la "desorientación, desesperación, desconocimiento e incapacidad" del presidente adjunto de la Diputación para "llamar la atención, salir en las fotos y desviar la atención sobre su nefasta gestión".

Una crítica reacción por parte de los socialistas que ya tiene respuesta por parte de Francisco Requejo que ha enviado un duro comunicado para aclarar los motivos de la petición a la ministra María Jesús Monterio, y que tienen como fin que la provincia de Zamora pase a considerarse como zona asistida conforme el articulo 107 del Tratado de la UE, en este nuevo contexto de despoblación, "fue una de las acciones habladas y consensuadas" en la Mesa Provincial de Despoblación, desarrollada el pasado 13 de julio, a la que asistieron prácticamente todos los agentes sociales y económicos que la integran. "En esa reunión se informo a los agentes de todas las acciones que se habían llevado a cabo por parte de la Diputación en relación con el tema de despoblación. En dicha reunión se examinó la importancia de seguir avanzando al respecto y de tomar medidas urgentes y contundentes para que Zamora fuera incluida dentro del nuevo mapa de ayudas que tendrá que presentar el Estado a Europa antes de que finalice el año", detalla Requejo. Según el presidente de la Diputación "a instancia de algunos colectivos se propuso que si no había contestación por parte del Ministerio a la primera petición que había hecho la Diputación para que se produzca dicha incorporación de Zamora, se tomarían otras medidas como la convocatoria de una reunión en la Casa de Zamora en Madrid a la que asistirían todos los agentes sociales y económicos de la provincia de Zamora".

Por lo tanto, indica Requejo que, esta acción obedece "a un proceso de dialogo y consenso que se articula sobre un trabajo concienzudo que desde febrero del 2020 se viene realizando desde Diputación de Zamora, contando con el asesoramiento técnico preciso, desde el minuto cero". Es por esto que le recuerda a Eduardo Folgado el FORO INTERNACIONAL SOBRE FONDOS EUROPEOS Y DESPOBLACION, el pasado mes de mayo, donde técnicos de primera línea europea "nos daban la hoja de ruta a seguir para trabajar en este contexto de ayudas regionales".

El presidente de la Diputación asegura que "el desconocimiento del sñor Folgado al respecto es claro y manifiesto, y lo peor es que falta a la verdad en todas sus consideraciones". Por ello indica en un comunicado que:

a)Desconoce que la petición de reunión obedece a un consenso y a un trabajo conjunto de la MESA DE DESPOBLACIÓN.

b) Desconoce que la petición que hacemos , pone en juego parte del futuro de nuestra provincia, ya que de ello dependerá cuestiones fundamentales como la fiscalidad diferenciada para nuestras empresas.

b) Que antes de que finalice el año, el Estado deberá presentar el Mapa de ayudas regionales con efectos a enero del 2021. Si en este mapa no coseguimos la inclusión de Zamora como zona c no predeterminada, las posibilidades de nuestra provincia para avanzar en igualdad de condiciones con otras provincias como Soria, Teruel y Cuenca se desvanecerá en los próximos años, con consecuencias dificilis de describir.

c) Que es el Estado el que designa las zonas «c» y las zonas «c» no predeterminadas definidas en función de diferentes condiciones y criterios. La provincia de Zamora contextualiza claramente los criterios 1 y 4 de la citada directriz. El Anexo IV de las Directrices determina por inferencia, el nuevo estatus de Zamora a ser la única provincia que perdió el 10% de población en la última década.

d) Que consideramos por tanto, que la mejor interlocutora es la Ministra de Hacienda con el fin de que se tramite convenientemente la incorporación de Zamora en este nuevo mapa de ayudas regionales.

e) Que en su calidad de portavoz del PSOE, bien podría mediar para hacer posible esta reunión con la Ministra y los agentes sociales y económicos de Zamora, y no criticar de esta manera tan imprudente y arriesgada.

En cuanto a la canalización de fondos europeos por parte de la Diputación de Zamora, desde hace dos años venimos preparando un importante trabajo al respecto que con mucho esfuerzo empieza a dar sus frutos. Desde Diputación de Zamora se lidero la MESA NACIONAL TECNICA DE DIPUTACIONES para la gestión de fondos europeos post-2020, en la que participaron técnicos de prácticamente todas las Diputaciones de España, generando un foro de trabajo técnico cuyas conclusiones fueron elevadas a la FEMP y al Gobierno de España. Este mecanismo de trabajo, ha posibilitado la puesta en marcha de una estructura que aunque tendrá que consolidarse próximamente, garantiza que se estén tramitando ya fondos NEXT- GENERATION, con otras Diputaciones, se esté informando convenientemente a los Municipios sobre distintas convocatorias, y precisamente de las cuatro que se han producido, ya se hayan articulado dos proyectos integrados provinciales, en el ámbito de ahorro energético y comercio, respectivamente. En la misma línea se está trabajando con el resto de programas operativos relativos al periodo plurianual 2021-2027, presentando alegaciones y propuestas a algunos de ellos y garantizando su seguimiento.

