Los leonesistas afean al Ayuntamiento que no iluminara la fachada en púrpura por el fin del cerco

La plataforma Zamoranos por la Autonomía de la Región Leonesa ha hecho público un comunicado en el que critica la negativa del Ayuntamiento de Zamora de iluminar la fachada del Consistorio en color púrpura para conmemorar el fin del cerco en la ciudad.

Los leonesistas informan de que su petición "no ha sido atendida", como sí ocurre con otras causas por las que la fachada del Ayuntamiento de Zamora se ha iluminado en otras cosasiones como rojo y blanco en apoyo al primer equipo de fútbol de la provincia, en azul por el día mundial del refugiado, de rojo por la conmemoración del primero de mayo, de morado por la enfermedad de Crohn, arco iris por el movimiento LGTBI+, y demás causas que se identifican con uno o varios colores. Por ello, la organización Autonomía de la Región Leonesa se siente "discriminada" con respecto al resto de colectivos, "que sí que han visto trasladadas su causa simbólicamente", a la gama cromática del frontal de la casa de las Panaderas.

"Ante la falta de empatía con esta causa, y no con otras, queda demostrado, que el alcalde, lo es de unos pero no de todos los zamoranos, al hacer uso de lo público para familia y amigos", acusan los leonesistas. Por este motivo el grupo proautonomía pedirá explicaciones sobre el criterio que se tiene para iluminar la fachada para ciertos motivos "y no hacerlo para otros".

Arcenillas sí iluminaba su depósito del agua

Depósito del agua de Arcenillas iluminado de púrpura

Por contra, la petición, exactamente plateada igual al Ayuntamiento de Arcenillas, si fue atendida por su alcalde Enrique Rodriguez. Así, desde el Consistorio se iluminaba en color púrpura, color de la bandera de la Región Leonesa, el depósito de aguas que pudo ser visible a kilómetros de distancia. Además, Arcenillas se encargaba de difundirlo a través de las redes sociales, "con una importante repercusión y éxito, siendo ampliamente compartido entre usuarios y cosechando multitud de comentarios". Por ello, Zamoranos por la Autonomía de la Región Leonesa agrsdece a Arcenillas la aceptación de la propuesta "demostrando el talante democrático de los representantes municipales, así como su predisposición para atender las peticiones sociales de interés público".

