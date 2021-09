La Uned de Zamora se convierte en la primera opción para un alumnado cada vez más joven

Noticias relacionadas Jornada de puertas abiertas en la Uned de Zamora

La Uned de Zamora abría sus puertas a los futuros alumnos de 17:30 a 19:30 horas, en la tercera planta del centro, para resolver las dudas de los futuros alumnos que se planteen acudir al centro asociado de la provincia. Una Jornada de puertas abiertas en la que han estado presentes tutores de los diferentes estudios que aquí se imparten para orientar en la elección de las distintas asignaturas. Una tarea que desde el Centro Asociado indican que esta elección de materias y posterior planificación del estudio "son fundamentales" para estos futuros estudiantes de la Uned Zamora.

Y la acogida no ha podido ser más positiva. Durante la primera hora de actividad, la Uned recibía en sus instalaciones de la capital medio centenar de interesados en cursar sus grados, másteres o los cursos de acceso para mayores de 25 años. Desde el Centro Asociado confiesan a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León estar "muy contentos" con las visitas recibidas esta tarde. Además, los tutores y miembros de administración indican que se está produciendo un cambio en el tipo de futuros alumnos que han acudido a estas jornadas. Si habitualmente se trata de personas que quieren ampliar sus estudios o que no pudieron realizarlos en su momento, este año, la Uned se está convirtiendo en una opción de peso para jóvenes zamoranos que, ante el aumento de las clases no presenciales en las universidades convencionales, valoran acogerse al mismo sistema de educación a distancia con la universidad por excelencia en esta materia.

Cabe recordar que el Centro Asociado retoma su actividad educativa con la apertura de matrícula de sus 20 grados universitarios, 79 másteres, estudio de 16 idiomas, los cursos de Uned Sénior y los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años. El plazo estará abierto hasta el 21 de octubre para empezar a formar parte de la mayor universidad pública y con mayor número de alumnos de toda España y la universidad pública de Zamora. Un centro educativo que mantiene una firme apuesta por la excelencia educativa, el arraigo y el desarrollo de la provincia de Zamora, donde mantiene su sede central en la capital, además de aulas de apoyo en Benavente, Ciudad Rodrigo y Béjar.

