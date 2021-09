El PSOE de Zamora rechaza el Proyecto de Ley de Ordenación Territorial propuesto por la Junta

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Eduardo Folgado, ha anunciado la presentación de una Moción en el Pleno de rechazo al proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, proponiendo a la Junta de Castilla y León la retirada de dicho proyecto.

La Junta de Castilla y León ha sometido a tramitación parlamentaria en las Cortes un proyecto de ley para modificar la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que se aprobó para impulsar una mayor cercanía en la prestación de los servicios y garantizar el acceso de la ciudadanía de Castilla y León a servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad, sin distinción entre quienes viven en las ciudades o en el medio rural.

Entre el argumento señalado en la exposición de motivos de la Moción Eduardo folgado destaca que "esta modificación pretende acabar con el consenso en la aprobación de los mapas de ordenación de servicios, porque saben que el PSOE CyL no va a consentir un solo recorte en servicios esenciales".

Añade el PSOE que "en el medio rural solo se garantizan los servicios esenciales de atención primaria de salud, educación infantil y primaria, y servicios sociales a una distancia de 30 minutos por carretera".

En la exposición de motivos de la Moción Folgado también relata que los "mapas ya no los hará la Junta de Castilla y Léon. No quieren asumir un nuevo fracaso, por esta Ley los mapas rurales de ordenación de servicios tendrán que hacerlos las Diputaciones Provinciales. Lo que no ha hecho la Junta en 30 años se nos impone que lo hagamos las Diputaciones en 6 meses".

El PSOE de Zamora también pone de relieve que "vuelven a prever que el dibujo de los mapas rurales de ordenación de servicios se haga sin concretar la localización, dotación y disponibilidad – horarios de apertura, accesibilidad, etc.- de los servicios públicos de titularidad autonómica" y "se elimina la participación de los agentes económicos y sociales integrantes del Diálogo Social de la delimitación de zonas con menor dinamismo económico y demográfico para el impulso de programas de desarrollo (antes áreas funcionales estratégicas".

También se sobreponen los criterios sectoriales sobre los territoriales en la planificación de servicios, de modo que esta reforma más que cerrar abre la puerta a nuevos recortes, se pretende aprobar un mapa de ordenación del territorio rural sin tener un modelo territorial de Comunidad y finalmente en las modificaciones "en absoluto se plantean la ordenación del territorio, como un instrumento para el desarrollo local, la promoción de la actividad económica y la creación de empleo, de acuerdo con los recursos, el saber hacer y la vocación territorial de cada comarca".

Con todos estos argumentos, además del rechazo a la modificación propuesta, el PSOE pide trasladar al Gobierno de la Junta de Castilla y León que la definición de los mapas de ordenación del territorio, exige acuerdos de Comunidad y, por tanto, mayorías reforzadas en las Cortes de Castilla y León, que fortalezcan el valor y la continuidad de tales decisiones, que deben consolidar acuerdos previos con las Diputaciones y el resto de Entidades Locales, así como con el Diálogo Social.

Folgado también plantea que "ningún mapa de ordenación de servicios puede hacerse en el vacío, sin concretar la localización de servicios y su dotación, así como los estándares mínimos de cobertura para cada uno de los servicios autonómicos, a que obliga la Ley. No tiene sentido aprobar una ley de ordenación de servicios en el medio rural sin un plan de mejora de dichos servicios".

Para el Grupo de Diputados del PSOE "cualquier decisión en materia de ordenación del territorio, además de la garantía de servicios públicos para hacer realidad los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía, debe partir de un modelo territorial de Comunidad, de un proyecto de desarrollo para cada comarca para dinamizar la actividad económica, el empleo y luchar contra la despoblación, garantizando un futuro para cada municipio".

El PSOE también pide a los Grupos de la Diputación Provincial de Zamora apostar por un modelo de Comunidad basado en la equidad, la igualdad de derechos y la cohesión territorial, "rechazamos cualquier recorte de servicios en el medio rural que se quiera hacer al amparo de proyectos de ordenación de cualquier tipo, y urgimos la puesta en marcha sin más dilación de los instrumentos de convergencia económica y demográfica previstos en el Estatuto: El Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior".

