Carazo, diputado vallisoletano del PP, exige en el Congreso la dimisión de Puente: "Le hace la pelota al imputado Zapatero"

El diputado vallisoletano del PP, Eduardo Carazo, sostiene una pancarta exigiendo la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, este miércoles

El diputado vallisoletano del PP Eduardo Carazo ha exigido este miércoles en el Congreso de los Diputados la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Carazo, que ha sacado durante la sesión de control al Gobierno una pancarta en la que se podía leer 'Puente Dimisión', ha asegurado que el exalcalde de Valladolid fue nombrado ministro "para hacerle la pelota al imputado Zapatero".

"Le nombraron por tres motivos: tapar la corrupción en su Ministerio, distraer con sus insultos de los continuos escándalos de su Gobierno y hacerle la pelota al imputado Zapatero", ha afirmado el diputado popular.

Carazo ha considerado que entre Puente y Ábalos "nada ha cambiado" en el Ministerio porque "el presidente del Gobierno es el mismo".

"El que nombró a Ábalos, el que aceptó nombrar a Koldo en Renfe, el que permitió que se nombraran prostitutas en organismos de su ministerio, el que obedecía Zapatero y el que le nombró a usted es el mismo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón", ha señalado.

Y ha denunciado que, en los últimos días, "no solo ha insultado a Borja Sémper por pedir que no se insulte", sino también "al líder del primer partido de España, Alberto Núñez Feijóo", a quien llamó "imbécil" en su cuenta personal de la red social X.

"Al hit de 'Óscar Miente' de 'el tren vive el mejor momento de su historia', se suma ahora el de 'Zapatero es el mejor expresidente del Gobierno de la historia de nuestro país'", ha ironizado.

Carazo ha afirmado que, desde noviembre de 2023, "aunque los españoles pagamos más impuestos los trenes llegan más tarde, las carreteras tienen más baches y la corrupción en su Ministerio sigue aflorando".

Y ha señalado que lo único que ha cambiado "es su biografía política, porque, aunque lo intente, ya no es el ministro de los insultos, es el ministro de Adamuz".

El diputado vallisoletano del PP ha recordado que han pasado cuatro meses de la tragedia en la que murieron 46 personas y que "conocer la verdad es imprescindible para que nunca vuelva a ocurrir". "Se lo debemos a las víctimas y a sus familias", ha añadido.

Carazo ha advertido a Puente que desde el PP van a "seguir pidiendo justicia, exigiendo que asuma su responsabilidad política y pidiendo su dimisión".