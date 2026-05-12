Experiencias sostenibles e inteligentes para el turista: Valladolid impulsa su economía con la Plataforma Vibes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de la Plataforma Vibes, este lunes en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado un paso determinante en su estrategia de transformación digital del turismo con el proyecto Valladolid Vibes.

Se trata de una iniciativa impulsada a través del Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, la Concejalía de Modernización Administrativa y la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid-IdeVa.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de Segittur, Enrique Martínez, y las representantes de Telefónica y Deloitte Consulting, Beatriz Herranz y Amaia Quintana, respectivamente, han presentado la iniciativa este martes.

Un turismo más innovador

Valladolid Vibes permitirá transformar la gestión turística de la ciudad mediante la integración de tecnología, datos y herramientas digitales al servicio del ecosistema turístico local.

El proyecto tiene como principal objetivo desplegar e integrar la Plataforma Inteligente de Destinos en la infraestructura tecnológica municipal.

De este modo, se impulsará un modelo turístico más innovador, eficiente y centrado en la experiencia del visitante.

La iniciativa se alinea con el modelo estatal de Plataforma Inteligente de Destinos promovido por Segittur, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo.

Este modelo busca garantizar la interoperabilidad y la estandarización de los datos turísticos, favoreciendo la conexión con el Nodo País.

Un ecosistema digital común

También la integración en un ecosistema digital común que permita a los destinos compartir información, desarrollar servicios avanzados y aplicar soluciones escalables basadas en datos.

El proyecto incorpora tecnologías vinculadas a la sostenibilidad y la gestión inteligente del destino, como calculadoras de huellas de carbono, sistemas IoT o mecanismos de control inteligente del alumbrado ornamental.

En este último ejemplo, se llevará a cabo la digitalización y modernización del sistema de iluminación de la ruta Ríos de Luz mediante la implantación de una plataforma tecnológica avanzada que permitirá la gestión inteligente, remota y en tiempo real del alumbrado mediante la instalación de dispositivos de control, monitorización y conectividad.

Además, el proyecto contempla el desarrollo de casos de uso específicos vinculados al enoturismo, al turismo MICE y al turismo religioso, contribuyendo a reforzar el posicionamiento turístico de Valladolid y a generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial local.

Servicios más inclusivos

Valladolid Vibes incluirá, además, herramientas innovadoras como el desarrollo de un gemelo digital turístico y nuevas plataformas digitales inteligentes orientadas a optimizar los servicios municipales y mejorar la experiencia de visitantes y residentes.

Todas las actuaciones integradas en el proyecto incorporarán criterios de accesibilidad universal y mejora de la usabilidad digital, garantizando unos servicios turísticos más inclusivos, comprensibles y accesibles para todos los perfiles de usuarios.

Con esta iniciativa, Valladolid refuerza su posicionamiento como destino turístico innovador y referente nacional dentro de la Red DTI, consolidando su apuesta por un modelo de turismo inteligente, sostenible y apoyado en la tecnología y el análisis de datos.

Además, el proyecto permitirá dotar a la ciudad de nuevas herramientas digitales capaces de generar valor tanto para la ciudadanía como para el conjunto de agentes que integran el ecosistema turístico local.

El proyecto, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, ha sido financiado en su totalidad por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU para el que el Ayuntamiento de Valladolid ha recibido una subvención de 2.650.581 euros.