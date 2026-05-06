El Ejército del Aire ensaya en Valladolid la base aérea del futuro con el proyecto Bacsi, abierto a las pymes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante su intervención en la presentación del proyecto Bacsi, este miércoles

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha clausurado este miércoles una jornada histórica que posiciona a la ciudad como referente nacional de innovación estratégica.

La presentación del proyecto Bacsi–Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente, organizada por CEOE Valladolid junto al Ejército del Aire y del Espacio, ha reunido a más de un centenar de empresas de muy diversos sectores.

Un encuentro que ha demostrado que la defensa ya no es un ámbito exclusivo de grandes contratistas, sino un motor transversal de oportunidad para pymes y micropymes locales.

El regidor vallisoletano destacó durante su intervención el carácter pionero de Bacsi a nivel nacional y su capacidad para situar a Valladolid "en la vanguardia de la innovación tecnológica y la transformación digital".

"Este proyecto refuerza el posicionamiento de nuestra ciudad como un entorno atractivo para el desarrollo de iniciativas avanzadas en tecnología, logística y aeronáutica", señaló.

Y puso especial énfasis en el valor de la colaboración público-privada como "motor de desarrollo económico" y en las oportunidades de empleo cualificado y atracción de talento que generará.

Un modelo transformador

El coronel Carlos Martín Gimeno, jefe de la Base Aérea de Villanubla, contextualizó el papel de esta infraestructura en el despliegue del Ejército del Aire.

A continuación, el coronel Ignacio Zulueta Martín, jefe de la Sección de Estrategia y Planes del Estado Mayor del Aire, desglosó los ejes del proyecto Bacsi.

En concreto, una evolución estructural que incorpora digitalización integral, explotación masiva de datos, automatización, eficiencia energética, resiliencia operativa y formación avanzada.

La jornada continuó con ocho mesas de trabajo simultáneas centradas en las áreas funcionales del proyecto: Conectividad, Eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, Gestión de la información y el conocimiento.

También Protección de la Fuerza, Seguridad en la operación, Sostenimiento 5.0, Enseñanza y Gestión operativa.

En cada una de ellas, las empresas asistentes pudieron identificar de forma directa dónde pueden aportar valor, ya sea de manera individual o integrándose en cadenas de colaboración más amplias.

El teniente coronel Rubén López García, coordinador del proyecto Bacsi, explicó con detalle la metodología de colaboración abierta que impulsa el Ejército del Aire.

Un modelo que facilita la presentación de propuestas, capacidades y proyectos por parte de empresas y centros tecnológicos, conectando directamente las necesidades operativas con el potencial innovador del tejido empresarial.

Las pymes, protagonistas indiscutibles

El presidente de CEOE Valladolid subrayó que iniciativas como Bacsi representan "una oportunidad directa para las empresas, especialmente para las de menor tamaño".

"Este tipo de proyectos necesitan capacidades muy diversas, y eso abre la puerta a que muchas pymes y micropymes puedan participar, aportando especialización, conocimiento y capacidad de adaptación", afirmó.

Según sus palabras, el principal reto no es la capacidad técnica de las empresas vallisoletanas, sino el acceso a estos proyectos estratégicos.

La respuesta del tejido empresarial fue rotunda: más de cien compañías de sectores tan diversos como tecnologías de la información, software, ingeniería, energía, metal, logística, telecomunicaciones, ciberseguridad, aeronáutica, automatización, fabricación avanzada y formación tecnológica llenaron la sala.

Un reflejo claro de que Valladolid cuenta con un ecosistema empresarial preparado para responder a proyectos de alto valor tecnológico.

La clausura corrió a cargo del alcalde Jesús Julio Carnero y del general de división Miguel Ángel Orduña Rodríguez, jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Aire, quienes coincidieron en el impacto económico y estratégico de esta iniciativa.

Alineado con Valladolid Now

El encuentro se enmarca en la estrategia Valladolid Now, impulsada por el Ayuntamiento y CEOE Valladolid, cuyo objetivo es atraer proyectos estratégicos y garantizar que su impacto económico revierta directamente en el territorio.

Bacsi no solo moderniza una base aérea: construye un ecosistema de colaboración estable entre Ejército del Aire, empresas, industria y centros de conocimiento, generando actividad real y consolidando a Valladolid como referente en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico.

Con la jornada de este miércoles, la ciudad da un paso firme hacia el futuro: la base aérea conectada, sostenible e inteligente ya no es una visión, sino un proyecto en marcha con raíces vallisoletanas.