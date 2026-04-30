Valladolid presume de fortalezas ante empresarios mexicanos y se presenta como destino de inversión y talento

Recepción a la delegación mexicana en el Ayuntamiento de Valladolid.jpg Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

México ha estado, en la mañana de este jueves 30 de abril, muy presente la ciudad del Pisuerga.

El Ayuntamiento ha recibido a una delegación de empresarios mexicanos. Todo en un encuentro institucional orientado a presentar todas las oportunidades de inversión y crecimiento, además de la colaboración empresarial, que ofrece la ciudad a través de Valladolid Now.

La recepción, celebrada en el Ayuntamiento, ha contado con la intervención del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y del presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, en una jornada en la que se ha trasladado a los empresarios asistentes el posicionamiento de Valladolid como un territorio competitivo para la implantación de nuevos proyectos empresariales.

El alcalde ha explicado que “Valladolid es la primera ciudad de España en el sector de la automoción, donde viven directamente 20.000 familias, con una gran industria agroalimentaria como segundo sector pujante, adaptándose y transformándose a lo largo del tiempo”.

Además, Carnero ha hecho hincapié en el proyecto de Valladolid Now, que está ayudando a ‘a mirar los ojos a Madrid’, y que tiene como finalidad mostrar las bondades de la ciudad en esos sectores, “donde se manifiesta que Valladolid alberga una gran calidad de vida, un alto nivel de gastronomía y un excelente nivel de seguridad”

Por su parte, el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha subrayado que Valladolid Now constituye una herramienta orientada a facilitar la implantación empresarial y a reforzar la capacidad del territorio para atraer inversión.

“Tomar la decisión de invertir o implantarse en un nuevo territorio no es solo una cuestión de oportunidad, sino de confianza. Valladolid Now nace para ofrecer esa confianza: confianza en el entorno, en las instituciones y en la capacidad de desarrollar proyectos con estabilidad”.

“No se trata solo de atraer inversión, sino de acompañarla. De ordenar los procesos, reducir incertidumbres y ofrecer a las empresas un punto de contacto claro desde el primer momento”.

Asimismo, ha destacado el papel activo de CEOE Valladolid en este proceso como elemento de conexión con el tejido empresarial local.

“Desde CEOE Valladolid trabajamos directamente con las empresas, conocemos sus necesidades y podemos actuar como puente, facilitador y punto de apoyo para quienes llegan a Valladolid”.

Valladolid Now

La recepción se enmarca en la estrategia conjunta del Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid para reforzar la proyección exterior de la ciudad y posicionarla como un destino atractivo para la inversión empresarial.

En los últimos meses, Valladolid Now ha servido de marco para la organización de encuentros con delegaciones empresariales internacionales y para el impulso de contactos institucionales y diplomáticos orientados a dar a conocer el potencial económico, industrial y logístico de Valladolid.

En este contexto, la ciudad ha acogido visitas y encuentros con delegaciones empresariales procedentes de México, Ecuador y China, y ha desarrollado una agenda de relaciones internacionales vinculada a embajadas y representantes institucionales de países como China, Turquía, Sudáfrica, México y Portugal o la región del Kurdistán Irakí.

Esta línea de trabajo se ha completado con acciones de proyección exterior ante agentes económicos, corresponsales extranjeros y representantes empresariales, así como con visitas a empresas tractoras y espacios industriales de la ciudad, con el objetivo de mostrar sobre el terreno las capacidades reales de Valladolid como destino de inversión.

Posición estratégica, tejido empresarial y talento

Durante la recepción se ha puesto en valor la posición estratégica de Valladolid en el eje del Corredor Atlántico, su conectividad con Madrid a través de alta velocidad y su integración en una red logística que conecta con el norte de España, Portugal y el resto de Europa.

Este posicionamiento permite a las empresas operar desde Valladolid con eficiencia, optimizando costes y manteniendo acceso a uno de los principales centros económicos del sur de Europa.

La ciudad cuenta además con un tejido empresarial consolidado, especialmente en sectores como la automoción, la agroalimentación, la logística, la industria auxiliar y los servicios avanzados, lo que facilita la integración de nuevos proyectos en un entorno con proveedores, conocimiento técnico y experiencia acumulada.

A ello se suma la disponibilidad de talento cualificado, apoyado en universidades, centros de formación profesional y una base técnica alineada con las necesidades empresariales, así como la capacidad de fidelización del talento que ofrece el entorno de la ciudad.

Nuevas oportunidades

Entre los proyectos presentados durante el encuentro destaca el Parque Agroalimentario de Valladolid, concebido como un espacio orientado a estructurar un sector con gran capacidad de crecimiento, integrando producción, transformación, logística e innovación.

Junto a este desarrollo, se ha puesto de relieve el trabajo que se está impulsando en el ámbito de la defensa y la innovación tecnológica, especialmente a través del proyecto BACSI —Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente— vinculado a la Base Aérea de Villanubla.

Este proyecto abre oportunidades para las empresas en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad energética, las infraestructuras inteligentes, el mantenimiento, la logística avanzada y las tecnologías duales, con aplicación tanto en defensa como en el ámbito civil.

Asimismo, se ha destacado el contexto europeo actual, marcado por el incremento de la inversión en defensa y desarrollo tecnológico, lo que sitúa a las empresas que se posicionan en este ámbito en una cadena de valor con recorrido a medio y largo plazo.

En este sentido, recientemente empresas del ámbito de la defensa han iniciado trámites para instalarse en Valladolid, tras el trabajo y acompañamiento realizado con ellas por parte del Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid en el marco de Valladolid Now.

Simplificación administrativa y acompañamiento

La estrategia Valladolid Now incorpora también una línea de trabajo orientada a facilitar los procesos administrativos vinculados a la implantación empresarial, mediante la coordinación institucional, la simplificación de trámites y la interlocución directa con las empresas.

Este enfoque busca reducir los tiempos y la complejidad de los procesos, ofreciendo a las empresas un entorno más previsible y acompañado en todas las fases de su desarrollo.

Valladolid, una oportunidad para empresas mexicanas

La recepción ha servido también para reforzar las relaciones entre Valladolid y México, poniendo en valor los vínculos existentes basados en el idioma, la cercanía y una cultura empresarial compartida.

En este contexto, se ha trasladado a la delegación empresarial mexicana el potencial de Valladolid como punto de entrada para el desarrollo de proyectos en Europa desde una posición competitiva.

En el encuentro ha participado también el presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, quien ha compartido su experiencia como empresario mexicano que ha invertido en Valladolid, aportando una visión tanto empresarial como personal y familiar de su vinculación con la ciudad.

Una invitación a explorar oportunidades

Durante el encuentro, se ha trasladado a los asistentes la voluntad de que esta visita constituya un punto de partida para futuras colaboraciones, invitando a las empresas a conocer en profundidad las oportunidades que ofrece la ciudad, analizar posibles proyectos y establecer contacto directo con el tejido empresarial local.

El Ayuntamiento de Valladolid y CEOE Valladolid han reiterado su disposición a acompañar a las empresas en este proceso, con el objetivo de facilitar su implantación y contribuir al desarrollo de proyectos que generen actividad económica y empleo en la ciudad.

Composición de la delegación empresarial

La delegación empresarial mexicana ha estado integrada por una veintena de representantes de compañías, con presencia de perfiles directivos y ejecutivos con capacidad de decisión, vinculados a distintos ámbitos de actividad.

Entre ellos, empresas de carácter industrial, logístico y de servicios, así como perfiles ligados a la inversión, el desarrollo de proyectos y la expansión internacional, lo que ha permitido abordar el encuentro desde una perspectiva orientada no solo al conocimiento del entorno, sino a la identificación de oportunidades concretas de implantación y colaboración empresarial en Valladolid.

La composición de la delegación refuerza el carácter empresarial del encuentro y el interés real por analizar Valladolid como un posible punto de desarrollo de actividad en el mercado europeo.