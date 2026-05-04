Valladolid impulsa un plan para mejorar la vida de sus 86.000 mayores: 156 medidas y alertas a Policía ante casos de soledad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este lunes el II Plan Municipal para Personas Mayores 2026-2029, una hoja de ruta estratégica que refuerza las políticas públicas dirigidas a este colectivo con el objetivo de garantizar su seguridad, bienestar y protección integral.

El nuevo documento da continuidad al proyecto “Valladolid ciudad amigable con las personas mayores” y responde al progresivo envejecimiento de la población, adaptándose a nuevas realidades sociales. En la actualidad, la ciudad cuenta con unas 86.000 personas mayores de 65 años, lo que representa cerca del 25% de la población, con un perfil cada vez más activo: el 40% tiene entre 65 y 74 años.

“El objetivo es claro: apoyar a las personas mayores para que puedan vivir de una manera digna, autónoma y participativa en la vida de la ciudad”, ha señalado el alcalde durante la presentación.

El plan se estructura en cinco áreas de actuación, 28 objetivos y 156 acciones, de las cuales un 38% son nuevas o han sido reforzadas. Entre sus principales líneas destacan la creación de entornos más accesibles, la mejora de los servicios públicos, el fortalecimiento de las redes comunitarias y la prevención de la soledad no deseada.

Precisamente este último aspecto se convierte en uno de los ejes prioritarios. Para ello, se ha establecido un protocolo conjunto entre la Policía Local y los servicios sociales que permitirá detectar situaciones de aislamiento o riesgo y actuar de forma rápida y coordinada. “La lucha contra la soledad no deseada es, probablemente, el reto más importante que tenemos por delante”, ha subrayado Carnero.

El plan también incorpora medidas para fomentar la salud y los hábitos de vida saludable, así como la protección frente a situaciones de riesgo como las temperaturas extremas mediante la habilitación de refugios climáticos.

Cuidar a los que cuidan

En el ámbito de la innovación, el Ayuntamiento impulsará el programa “OK en Casa”, un servicio digital que ofrecerá acompañamiento profesional, formación, apoyo psicológico online y herramientas para la organización del cuidado.

Este sistema incluirá además tecnología inteligente capaz de detectar situaciones de sobrecarga en los cuidadores y activar respuestas preventivas.

A ello se suman iniciativas como la app Senior Valladolid, que facilitará el acceso a actividades y servicios, o el programa “Valladolid a tu lado”, basado en la atención cercana y comunitaria a través de equipos profesionales en distintos barrios.

El plan contempla también acciones para mejorar la accesibilidad urbana, como la adaptación de aseos públicos o la ubicación de paradas de autobús próximas a centros de vida activa, así como el impulso de actividades sociales y culturales que fomenten la participación.

Otro de los pilares será el apoyo a quienes cuidan, con programas específicos destinados a mejorar su bienestar emocional y reducir la sobrecarga. “Cuidar a los que cuidan es fundamental para garantizar una atención de calidad”, ha afirmado el alcalde.

Con este segundo plan, el Ayuntamiento refuerza su compromiso de convertir Valladolid en una ciudad más inclusiva, accesible y preparada para el envejecimiento, reconociendo el papel clave de las personas mayores en la sociedad.