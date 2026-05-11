Carnero acusa al Gobierno de frenar el soterramiento y presume de gestión frente a una oposición "desnortada"

La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, durante el Debate del Estado de la Ciudad de este lunes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido sus tres años de gestión en el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este lunes y ha defendido el trabajo realizado por su Gobierno cuando queda solo un año de legislatura.

En un tono que ha combinado balance de gestión y crítica política, Carnero ha cargado contra el Gobierno central, a quien ha acusado de frenar el soterramiento de las vías del tren, y la oposición municipal.

"Frente a la actitud de una oposición desnortada, este equipo de Gobierno responde con hechos, con resultados y con un compromiso firme con Valladolid", ha afirmado en su discurso.

Carnero ha subrayado que el Ejecutivo local está desarrollando el acuerdo de Gobierno y cumpliendo compromisos, para consolidar "una ciudad más moderna, respetuosa con el medio ambiente, situando siempre a las personas en el centro de la acción municipal".

Diez acciones

El alcalde ha enumerado 10 acciones principales que, a su juicio, marcan los avances del mandato.

Entre ellas ha mencionado el nuevo Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, el incremento de los recursos en políticas sociales por tercer año consecutivo, la aprobación del tercer presupuesto y la prevista bajada del IBI en 2027.

También el refuerzo de la limpieza con 41 vehículos nuevos para el Plan de Choque al final del mandato, y las iniciativas para una ciudad más verde, como la restauración del cauce del Esgueva y la construcción del nuevo Centro de Tratamiento de Residuos.

Por otro lado, ha destacado los progresos en movilidad, con récord de viajeros en AUVASA y catorce autobuses nuevos, la apuesta por la innovación a través del sandbox de movilidad conectada y el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales.

También el Hub Logístico Agroalimentario, la programación cultural, las cifras históricas de turismo, la concesión de Ciudad Europea del Deporte 2026 y el fortalecimiento de la participación ciudadana mediante los 24 Concejos de Barrio y diversas mesas sectoriales.

Una herencia deficitaria

Carnero ha contextualizado estos avances recordando la situación heredada. "El exceso de gasto del equipo anterior lastraba este Ayuntamiento", ha señalado, citando los informes de la AIReF que preveían un déficit de 37,3 millones de euros para 2023.

Y ha recordado sobrecostes en proyectos como los ascensores de Parquesol o el Teatro Lope de Vega, así como pagos pendientes en autobuses y otros contratos.

"Gracias a la gestión del actual equipo de Gobierno ese déficit se redujo a 26 millones", ha indicado, asegurando que la situación hoy "es más sólida" que hace tres años. Y ha atribuido esa realidad al trabajo de su equipo.

Más de 4.000 viviendas

En el ámbito de Urbanismo y Vivienda, Carnero ha detallado las líneas del Plan Municipal 2026-2030, que prevé movilizar más de 92 millones de euros y facilitar más de 4.000 viviendas.

"La experiencia demuestra que las políticas orientadas a limitar los precios o a intervenir el mercado terminan provocando el efecto contrario al deseado", ha explicado, defendiendo el aumento de la oferta como vía para mejorar el acceso.

El alcalde se ha referido a 67 nuevas adquisiciones de vivienda pública, el proyecto de 47 viviendas para jóvenes en la calle Eneldo, la incorporación de unas 600 viviendas en colaboración con la Junta de Castilla y León, y otras actuaciones.

Entre ellas, las 48 viviendas en la plaza de los Vadillos o la regeneración de bloques en el polígono 29 de Octubre y en la calle Pavo Real.

También ha mencionado avances en urbanización de sectores como Zambrana y Cañada Real, y la tramitación de la modificación del Plan General en la Vereda de Palomares para grandes factorías.

Ayuda a domicilio

En el Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, el alcalde ha resaltado un incremento presupuestario de 12,1 millones de euros, un 32,46 % más.

"Estamos ejecutando el mayor contrato de ayuda a domicilio de la historia de Valladolid, con un importe total de 69,5 millones de euros y más de 3 millones de horas destinadas a la atención directa en tres años", ha detallado.

Y ha anunciado la apertura de un nuevo Centro de Vida Activa en la zona centro, que elevará el número de centros de 12 a 13, y avances en estancias diurnas y reformas como la de Zona Este.

También se ha referido al II Plan Municipal para las Personas Mayores 2026-2029 y al proyecto Pérgola, que utiliza inteligencia artificial para detectar soledad no deseada.

En inclusión, juventud, igualdad y cooperación, Carnero ha mencionado planes específicos, convenios y servicios como el estudio nocturno en Espacios Jóvenes o el aumento de talleres y plazas.

El alcalde también ha abordado otras áreas como la limpieza, la movilidad, la cultura y el deporte, insistiendo en que "todo esto y lo que a continuación relate es gracias al trabajo, dedicación y compromiso de los empleados públicos del Ayuntamiento".

El "irrenunciable" soterramiento

El tono se ha endurecido al llegar a las infraestructuras y, especialmente, al soterramiento de las vías del tren.

"Defendemos una ciudad sin barreras, con el soterramiento como proyecto medular para superar una división histórica de la ciudad y avanzar en su cohesión y desarrollo", ha afirmado Carnero.

Y ha recordado las Mesas del Soterramiento y el "sentir unánime" de los vecinos de barrios como Pajarillos y Delicias, que afectan a más de 90.000 personas.

"Durante este mandato he reiterado en numerosas ocasiones su carácter irrenunciable", ha dicho, y ha criticado la respuesta del Gobierno central.

"¿Y qué nos hemos encontrado?, pues una ausencia total de diálogo", ha señalado.

Según el alcalde, de entre todas las opciones técnicas posibles, el Ejecutivo ha optado por "la que más daño podía hacer a la ciudad porque quiere dificultar el soterramiento" y ha decidido poner fin al Convenio de Integración de 2017.

"Frente a esa actitud colaborativa hemos encontrado un Gobierno de España con una actitud de indiferencia y contraria al avance de la ciudad", ha señalado más adelante, refiriéndose también a un "enconamiento en contra del soterramiento".

Una oposición "seguidista"

Respecto a la oposición municipal de PSOE y Valladolid Toma La Palabra, Carnero ha sido igualmente crítico.

"¿Qué decir de una oposición que es correa de transmisión de los ocupantes del Gobierno de España, como si Valladolid no pintara nada, o no tiene criterio propio?", ha preguntado.

La ha calificado de "seguidista" y más preocupada por seguir las directrices ministeriales que por los problemas de la ciudad.

El alcalde ha agradecido a los concejales de su equipo de coalición y a los empleados públicos.

"El éxito de nuestras acciones de gobierno es fruto de la coordinación del Gobierno de coalición que presido y que tiene como única razón mejorar la vida de los vallisoletanos", ha zanjado.

Y ha reiterado que "tenemos claro el camino a seguir y de qué lado queremos estar", defendiendo una ciudad centrada en las personas, el diálogo y el desarrollo.