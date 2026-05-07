Carnero anuncia la creación de más de 2.400 nuevas plazas de aparcamiento en Valladolid con una inversión de 3 millones

Jesús Julio Carnero durante la presentación del Programa de Actuación en Espacios de Estacionamientos de Valladolid.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado este jueves, 7 de mayo, la creación de más de 2.400 nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad bajo el paraguas del Programa de Actuaciones en Espacios de Estacionamiento, que cuenta con una inversión de tres millones de euros.

El objetivo de esta medida persigue mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión y avanzar hacia un modelo más sostenible. Este plan contempla hasta 14 actuaciones estructurales en tres grandes líneas.

Los ejes de trabajo se dividirán en estacionamientos disuasorios, aparcamientos para residentes y espacios específicos para vehículos pesados.

Del total de las más de 2.400 nuevas plazas de aparcamiento, 1.107 tendrán carácter disuasorio y se repartirán en nueve ubicaciones estratégicas. Por otro lado, 1.256 se reservarán para residentes en cuatro actuaciones que se realizarán bajo rasante y 85 se destinarán a vehículos pesados para mejorar la operatividad industrial.

La inversión municipal inicial que se estima supera los tres millones de euros, siendo parte una de las actuaciones ejecutadas mediante concesión.

Tal y como ha explicado Carnero, el programa es una respuesta a la estrategia municipal de promover una movilidad más eficiente, reducir la contaminación y disminuir el tráfico en el centro urbano. Los aparcamientos disuasorios se situarán en diferentes puntos de la ciudad, facilitando la conexión con el transporte público y los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Entre las actuaciones destaca la que se prevé en ubicaciones como Prado de la Magdalena, el polígono de San Cristóbal, Avenida de Segovia o el entorno del Camino de la Merced, que contribuirán a la descongestión del tráfico en zonas clave de Valladolid.

La estrategia también contempla el incremento de plazas para residentes a través de estacionamientos subterráneos en zonas como la Plaza de la Solidaridad, Plaza Marcos Fernández, calle Embajadores-Hornija o Madre de Dios.

Estas actuaciones pretenden reducir la presión del estacionamiento en superficie y mejorar la calidad del espacio público. Una de las novedades es el desarrollo de una campa específica para camiones en el polígono de San Cristóbal, un área que concentra más de la mitad industrial de Valladolid.

El calendario de actuaciones establece más de 600 plazas entre estacionamientos disuasorios y la campa de vehículos pesados este 2026, mientras que el resto de actuaciones, especialmente los aparcamientos para residentes, se desarrollarán entre 2027 y 2030.

Durante la presentación, el alcalde ha destacado que este plan "supone un paso decisivo para ordenar el estacionamiento en la ciudad, reducir la congestión y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y eficiente, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Valladolid".