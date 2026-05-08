Confirmado por el Ayuntamiento: suspensión y reubicación en las actividades de San Pedro Regalado

Mercado castellano en Valladolid por San Pedro Regalado Miriam Chacón / ICAL

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado modificaciones en la programación de las Fiestas de San Pedro Regalado 2026 debido a la previsión meteorológica adversa prevista para los próximos días.

El objetivo, según ha informado el Consistorio, es garantizar el correcto desarrollo de las actividades y asegurar el disfrute tanto de los ciudadanos como de los visitantes de la ciudad.

Las actividades programadas inicialmente en la Pérgola del Campo Grande y en la Plaza del Libro para el sábado, domingo y lunes, así como la Macro Rueda Cubana prevista en la Plaza Portugalete, se trasladarán finalmente a la Cúpula del Milenio.

El calendario actualizado queda organizado de la siguiente manera:

Sábado 9, a las 18:30 horas: Cuento, recuento y te cuento, de Emboscad@s Producciones.

Domingo 10, a las 13:00 horas: Concierto inclusivo, de la compañía Yamparampán.

Domingo 10, a las 18:30 horas: Las tripulaciones del Señor Pip, de Jesús Puebla Mimo.

Domingo 10, a las 19:30 horas: Macro Rueda Cubana y Baile Social (SBK), a cargo de las escuelas de baile de Valladolid.

Lunes 11, a las 19:00 horas: II Baile Popular de San Pedro Regalado, con la participación del grupo de folclore vallisoletano Virgen de los Aguadores.

Por otro lado, el V Encuentro de Bolillos y Vainicas cambia también de ubicación y se celebrará en el Polideportivo Rondilla, en lugar del Paseo del Príncipe del Campo Grande. La cita tendrá lugar el sábado 9 a partir de las 10:30 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que varias actividades quedan pendientes de una nueva fecha de celebración. Entre ellas se encuentran:

San Pedro Moreras Festival, en las pistas deportivas de Las Moreras.

Lorencito Fest, en el Skatepark-Rosaleda.

El espectáculo de calle sobre El Hereje, de Miguel Delibes.

El Encuentro de Dulzaineros y Redoblantes.

Tía Melitona, en el barrio de San Pedro Regalado.

El Consistorio vallisoletano ha señalado que continuará informando de cualquier nueva modificación o reprogramación a través de sus canales oficiales.