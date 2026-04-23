Mari Cruz (66) no falla a la cita de Villalar el Día de Castilla y León desde hace casi 50 años: “Es mi fiesta”

El Día de Castilla y León es la fiesta oficial de nuestra Comunidad y tiene lugar este 23 de abril. El centro de la celebración tiene lugar en la localidad vallisoletana que lleva el nombre de Villalar de los Comuneros.

Allí se conmemora el aniversario de una batalla que se saldó ese día, de 1521, con la decapitación de Padilla, Bravo y Maldonado, los tres líderes comuneros.

El evento que tiene lugar en Villalar pasa por ser referente de orgullo y de defensa de la identidad. Son muchas las personas que acuden a las carpas que se preparan en el lugar para disfrutar con amigos y familiares de conciertos, comida y bebida en una fiesta con marcado carácter, tanto reivindicativo como de celebración.

De la fiesta sabe mucho Mari Cruz Pérez Morán, una mujer que nació y vive en Pedrosa del Rey (Valladolid), un municipio que se localiza a escasos seis kilómetros de Villalar de los Comuneros.

Graduada, jubilada en la actualidad a sus 66 años, y amante de la lectura, de escuchar música y de viajar, cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León cómo vive este día.

“Llevo sin faltar a una cita en Villalar desde el año 1978 ese 23 de abril. Es mi fiesta, está mi gente, y marca mi identidad como castellana”, asegura nuestra protagonista en declaraciones a este periódico.

Su vida y 1978

“Me defino como una persona muy familiar. Amiga de mis amigos y también muy sociable. Me encanta charlar con las diferentes personas. Conocer otras ideas y opiniones. Creo que es la clave de la vida”, explica Mari Cruz.

Nuestra protagonista lleva toda la vida en Pedrosa del Rey. Allí nació y de allí no ha salido a lo largo de su vida. En la localidad vallisoletana es feliz.

“Recuerdo que de pequeña quería ser cantante, pero, finalmente, mi vida fue por otro camino. Mi infancia fue muy feliz. Era la pequeña de nueve hermanos, así que estuve muy mimada”, nos confiesa.

Sería en el año 1978, cuando por primera vez acudió a Villalar en el Día de Castilla y León el 23 de abril.

Su fiesta

“En 1978, el primer año que estuve allí, fue con mis amigas. Era difícil. Había mucha seguridad y, la verdad, imponía bastante. Desde entonces no he faltado a ninguna cita, casi 50 años después”, confiesa.

Mari Cruz junto al cartel de Villalar en la localidad vallisoletana. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Recuerda cómo alguno de esos años acudían con la merienda en los coches y se ponía a llover o a nevar, incluso. Pese al frío, las ganas de celebrar no cesaban y las tortillas se las comían en el coche con una sonrisa en la cara.

“Ahora voy en familia. Para mí ir a Villalar es mi fiesta. Mi gente y la identidad como castellana. Debería haber más implicación para celebrar y mantener lo que es nuestro”, afirma.

Este año asegura que va en familia y que acudirá “para protestar contra la planta de biometano que quieren poner en Pedrosa”.

“Villalar tiene que seguir”

“No debería de existir ningún tipo de polémica con la fiesta. Creo que es más política que otra cosa. Respeto toda forma de pensar y que cada uno luche por lo suyo, pero Villalar tiene que seguir para siempre. Hay que mentalizar a los jóvenes para que esto no pare”, apunta Mari Cruz.

Ahí está, según nuestra entrevistada, el futuro de la fiesta del Día de Castilla y León que se celebra en Villalar el 23 de abril, en “implicar a la juventud para que la llama del evento siga viva”.

“Mi deseo pasa por conseguir que Villalar siga siendo un lugar para volver. Que bailemos y disfrutemos juntos ese día del año. ¡Viva Villalar!”, finaliza Mari Cruz.

Una mujer que no falta a la cita en la localidad vallisoletana desde el 1978. Casi nada.