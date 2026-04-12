Entraron a patadas, le pegaron y le amenazaron de muerte: detenidos en Valladolid por echar a su inquilino

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a dos varones como presuntos autores de los delitos de allanamiento de morada y coacciones tras un incidente ocurrido en la tarde del 9 de abril en una vivienda situada en el barrio de la Victoria.

A las 16:30 horas, una patrulla uniformada fue comisionada por la Sala CIMACC 091 ya que un ciudadano había solicitado auxilio indicando que tres varones habrían entrado por la fuerza en su domicilio, expulsándolo tras agredirle.

A la llegada de los agentes, la víctima relató que había residido en una habitación alquilada de la vivienda propiedad de su jefe y del socio de este, y que desde hacía un mes mantenía un conflicto con ellos por impago de la renta.

Según manifestó, durante las semanas previas habría recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp por parte del socio, que le instaba a abandonar la vivienda bajo advertencias de “actuar de otra forma” si no lo hacía voluntariamente.

El perjudicado explicó que sobre las 15.20 horas, su jefe, el socio y un tercer individuo —este último con parte del rostro cubierto— accedieron a la vivienda utilizando las llaves, en contra de su voluntad.

La víctima se había refugiado en su habitación, cuya puerta estaba cerrada con llave, pero los tres varones la habrían forzado de una patada.

Una vez en el interior, el individuo encapuchado comenzó a agredirle con puñetazos y patadas y le intentaron asfixiar, mientras le prohibía usar el teléfono y le amenazaba de muerte si avisaba a la Policía. La víctima grabó parcialmente los hechos con su dispositivo móvil.

El socio, también dentro de la habitación, le habría intimidado mostrando un espray de defensa personal, obligándole bajo amenazas a redactar un mensaje de WhatsApp en el que supuestamente manifestaba su intención voluntaria de abandonar la vivienda.

El jefe, según el relato, permaneció fuera de la habitación observando la escena. Finalmente, la víctima fue expulsada del inmueble por la fuerza.

Con el fin de verificar los hechos, los agentes localizaron al jefe de la víctima quien, ante las contradicciones y los indicios recabados, fue detenido informándole de forma clara de los motivos y de sus derechos y fue trasladado a dependencias policiales.

Poco después fue detenido también el socio, mientras que el tercer implicado, presunto autor material de la agresión, aún no ha sido identificado. Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad tras prestar declaración.