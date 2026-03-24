Una colisión múltiple entre tres vehículos provoca grandes retenciones y el corte de un carril de la A-62 en Arroyo

Retenciones en la A-62 a la altura de Arroyo de la Encomienda provocadas por el accidente, este martes

Una colisión múltiple entre tres vehículos ha provocado este lunes grandes retenciones y el corte de un carril de la A-62 en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.

El 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 15:59 horas de un accidente vial sin heridos, tras una colisión por alcance entre tres vehículos, en el kilómetro 130 de la A-62 en sentido Salamanca, a la altura de Arroyo de la Encomienda.

El accidente en la A-62

El accidente ha provocado el cierre del carril izquierdo de la A-62 y el 112 ha dado aviso de los hechos a la Policía Local de Arroyo y a la Guardia Civil de Valladolid.