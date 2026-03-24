Envían un mensaje ES-Alert por una fuga de gas en un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar

Una fuga de gas natural registrada en uno de los depósitos de un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar ha obligado a activar un amplio dispositivo de seguridad y a lanzar un aviso masivo a la población a través del sistema ES-Alert, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Protección Civil ha enviado un mensaje a los teléfonos móviles situados en un radio aproximado de siete kilómetros alrededor del complejo para advertir del incidente y trasladar una serie de recomendaciones de autoprotección.

Entre ellas, se pide a los vecinos que se mantengan alejados del lugar, a una distancia de unos mil metros, y que cierren puertas y ventanas.

Además, se recomienda evitar circular por las inmediaciones mientras se prolongue la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Diputación de Salamanca y efectivos de la Guardia Civil, que trabajan para controlar la situación y garantizar la seguridad en el entorno del complejo.

Según la información facilitada, no consta que haya personas heridas ni atrapadas.

Ante la evolución del incidente, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha activado el Plan de Protección Civil ante Emergencias de Castilla y León, el Plancal, en situación 2.

La medida refuerza la coordinación entre los distintos servicios implicados y busca responder con rapidez ante cualquier posible agravamiento.

La principal recomendación en estos momentos sigue siendo clara: alejarse de la zona afectada y no transitar por sus proximidades hasta que las autoridades den por controlada la fuga.