Desmantelan un sofisticado y gran cultivo indoor de marihuana en la provincia de Ávila: con 2.850 plantas

Imagen de la plantación en la Comarca de La Moraña en Ávila. Fotografía: Guardia Civil de Ávila.

La Guardia Civil, a través de efectivos de seguridad ciudadana pertenecientes a la Compañía de Arévalo, con la activa colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), ha desmantelado una importante plantación de marihuana instalada en el interior de una vivienda de la Comarca de La Moraña.

Se ha procedido a la detención de tres personas y una investigada como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Las investigaciones se iniciaron el pasado 13 de enero de 2026, cuando la Guardia Civil obtuvo indicios de una posible actividad ilícita relacionada con el cultivo de marihuana en una vivienda de la comarca de la Moraña.

Tras diversas gestiones, dispositivos e investigaciones policiales, se obtuvieron pruebas suficientes que permitieron solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada y registro domiciliario.

Por ello, el pasado 17 de marzo, y con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo el registro del inmueble, donde se descubrió una sofisticada instalación de cultivo interior clandestino(“indoor”), con un total de 2.850 plantas de marihuana, de las cuales 1.300 se encontraban en fase de semillero.

Fueron incautados los siguientes efectos: 5 filtros de aire, 16 ventiladores, 33 pantallas de luces LED, 4 ventiladores industriales, 1 motosierra, 1 cañón de aire caliente, 3 deshumidificadores y 3.500 euros en efectivo.

La Guardia Civil también comprobó que la vivienda contaba con un complejo sistema de iluminación, ventilación y climatización destinado a optimizar el crecimiento de las plantas, así como con un sofisticado sistema de puenteado eléctrico que permitía obtener energía de forma fraudulenta, evitando el consumo registrado por la red.

Fueron detenidas tres personas e investigada a otra, que junto con las diligencias instruidas y el material intervenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Arévalo.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado desmantelar una plantación de marihuana de gran capacidad productiva, retirar del mercado una importante cantidad de droga destinada presumiblemente al tráfico ilícito, neutralizar un punto de cultivo y distribución en la Comarca de La Moraña, evitar un grave riesgo de incendio y sobrecarga eléctrica derivado del uso fraudulento de la red, y reforzar la seguridad ciudadana y la prevención del tráfico de drogas en la provincia de Ávila.

Con esta actuación policial, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y las actividades ilícitas que afectan a la seguridad y convivencia ciudadana.