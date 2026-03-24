Mañana de sobresaltos en Valladolid: un incendio en una casa, el atropello de un menor y un accidente en la A-62

La jornada de este martes ha dejado varios sucesos en la ciudad de Valladolid y su entorno que han obligado a intervenir a diferentes servicios de emergencia en un intervalo de poco más de una hora.

Un incendio en una vivienda de la zona de San Juan, el atropello de un menor en una plaza del barrio de Las Delicias y una colisión entre dos turismos en la autovía Autovía A‑62 han requerido la actuación coordinada de Policía, bomberos y sanitarios.

El primero de los avisos se registró a las 13:57 horas, cuando una llamada alertó de un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Huelgas, en Valladolid.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal, los bomberos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía para intervenir en el suceso.

En un primer momento se indicó que no había personas heridas, aunque posteriormente la Policía Municipal solicitó asistencia sanitaria para una persona afectada por inhalación de humo. El servicio de emergencias sanitarias de Sacyl movilizó una UVI móvil hasta el lugar para atender al afectado.

Poco menos de una hora después, a las 14:44 horas, se recibió otro aviso por un atropello ocurrido en la plaza del Carmen, en el barrio de Las Delicias. Según la información facilitada por un alertante, un turismo había atropellado a un menor de 15 años.

El joven se encontraba consciente en el momento de la llegada de los servicios de emergencia y se quejaba de un golpe en la cadera. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Municipal y personal sanitario de Sacyl, además de informarse del suceso al Cuerpo Nacional de Policía.

La tarde continuó con otro aviso a las 15:21 horas, esta vez en la provincia. El incidente se produjo en el kilómetro 102 de la autovía Autovía A‑62, en sentido Valladolid, a la altura del término municipal de Cubillas de Santa Marta.

En este punto se registró la colisión entre dos turismos, lo que obligó a movilizar a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios. Los equipos de Sacyl atendieron en el lugar a una mujer de 21 años, que presentaba sangrado a causa del impacto del airbag tras el choque.