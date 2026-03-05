Eiros, referente del Covid en la lista del PP: "El reto es que cada persona tenga un médico que la acompañe a lo largo de su vida"

El número dos del PP por Valladolid a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, José María Eiros, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

José María Eiros Bouza (Mondoñedo, Lugo, 1959) es un referente indiscutible de la microbiología en Castilla y León, un médico apasionado cuya carrera ha combinado excelencia científica, gestión sanitaria y compromiso público. Licenciado en Medicina y Cirugía en 1982 y doctor en 1988, se formó en instituciones de primer nivel como el Gregorio Marañón, la Universidad Claude Bernard de Lyon y la prestigiosa Mayo Clinic.

Ha dirigido el Centro Nacional de la Gripe de la OMS en Valladolid y el Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, fue gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid entre 2013 y 2015 y en la actualidad ejerce como catedrático de Microbiología en la Universidad de Valladolid y jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Río Hortega.

Su voz serena y rigurosa lo convirtió en pieza clave del comité de expertos contra el coronavirus durante la pandemia. Con una trayectoria repleta de premios, publicaciones y una breve pero intensa experiencia política, como diputado por Valladolid tras las elecciones de diciembre de 2015, Eiros regresa ahora con fuerza a la arena electoral.

Este reconocido microbiólogo será el número dos de la lista del Partido Popular por Valladolid en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, en una candidatura renovada que une juventud y experiencia para respaldar el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco y defender los intereses de Castilla y León desde las Cortes. Un regreso a la política motivado, fundamentalmente, por su vocación de servicio a las personas.

Pregunta.- Tras su paso por el Congreso de los Diputados hace 10 años ahora regresa a la política como número dos del PP por Valladolid para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, ¿qué le ha hecho decidirse a volver a la primera línea política y, en este caso, a nivel autonómico?

Respuesta.- El deseo de servir a los demás. Yo soy esencialmente médico, he sido médico y continuaré siendo médico y gran parte de la misión que en la vida se le otorga a un médico es atender, tratar de curar y acompañar siempre a otras personas.

Trasladado a la vida pública, el hecho de poder servir a otros, y devolver a la sociedad vallisoletana lo mucho que me ha dado, me ha movido a tomar una decisión que es consecuente con lo que hecho en mi vida, que ha sido servir desde distintos puestos públicos. Siempre he trabajado en el sector público, en la docencia, en la investigación, en la asistencia y también he sido gestor. Lo que me mueve es servir.

P.- ¿Considera que los partidos deberían optar más por perfiles técnicos como el suyo?, ¿qué cree que pueden aportar a la política?

R.- Creo que es bueno contar con personas que tengan capacidad técnica y conocimientos en la gestión de lo público, porque la política sirve para organizar la vida en sociedad. Si tienes capacidad de gestión de lo público, debes orientar tus facultades, habilidades y conocimientos a rendir en ese ámbito.

P.- El sistema sanitario de Castilla y León ha sido reconocido como el segundo mejor de España. A pesar de ese éxito, ¿qué reformas estructurales o de gestión considera que siguen pendientes en el sistema sanitario de la Comunidad?

R.- Los retos existen y más de un centenar de las 1.031 medidas del programa electoral del PP se refieren al ámbito sanitario. Las medidas de mejora van desde planes para colectivos determinados, la implementación de tecnologías o algo que es un reto y que todos vemos, que es que las personas ansiamos disponer de una atención médica y sanitaria cercana y humana.

"Las personas ansiamos disponer de una atención médica y sanitaria cercana y humana"

En mi etapa como gestor he podido ver la necesidad de mejorar ese aspecto y es bueno reconocerlo, que todavía tenemos retos muy importantes que resolver, relacionados sobre todo con la atención personal. La complejidad de la medicina actual hace que tenga que haber una persona que sea el que conozca en proximidad a cada paciente y es un objetivo que nos fijamos.

P.- Dentro de ese amplio catálogo de medidas sanitarias que propone el PP en su programa, ¿cuáles destacaría cómo las más importantes?

R.- Un tema esencial para la vida es que cada persona pueda tener un médico de familia. La Atención Primaria, que es la puerta de acceso al sistema, tiene que volcarse y lo esencial es que reconozcamos a quién es nuestro médico, quién nos puede atender y que, de alguna manera, sea él quién nos acompañe en nuestro recorrido vital.

"Es obligado e imperioso acometer la reforma y la mejora integral del Hospital Clínico de Valladolid"

También es obligado e imperioso acometer la reforma y la mejora integral del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que es un centro hospitalario con unas infraestructuras de hace casi 50 años y es muy importante reformarlo y adecuarlo a los tiempos modernos, porque eso representará un reconocimiento de la equidad entre las dos áreas sanitarias de Valladolid.

P.- Ante el envejecimiento poblacional y la presión sobre la atención primaria en las zonas rurales de Valladolid y Castilla y León, ¿qué modelo de integración entre prevención infecciosa, telemedicina y atención primaria defendería para evitar el colapso futuro del sistema?

R.- Bajo mi criterio, las redes asistenciales y de prevención deben caminar unidas y las de prevención no solo las que fomentan un estilo de vida saludable, como ejercicio, comida sana, sueño, evitar los abusos de cualquier dependencia, promover una vida donde haya espacios de cierta serenidad y cierta reflexión sobre el sentido de la vida.

El número dos en la lista del PP por Valladolid a las elecciones autonómicas, José María Eiros, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Debemos de tender al bien, a la verdad y a la belleza y los clásicos afirman que el ser más feliz es el que sirve a la comunidad y hace felices a otros.

Y en esa visión de dar sentido a la vida creo que sería bueno también fomentar desde la educación una cultura sanitaria que nos lleve no a la frecuentación o a la multisectorialidad, sino a que haya una visión entregadora. Muchas veces las dolencias del ser humano no se atienden mejor por muy amplio que sea el número de especialistas, sino porque haya alguien que tenga una visión integral de la persona.

"Las dolencias del ser humano no se atienden mejor por muy amplio que sea el número de especialistas, sino porque haya alguien que tenga una visión integral de la persona"

Y dentro de la asistencia y de las actividades de vida saludable están los sistemas de detección de enfermedades infecciosas. Monitorizar todo ese mundo en el concepto que llaman One Health es importante, tener una visión integral del ser humano vinculada a la salud de nuestro entorno.

Todo lo que sea invertir en seguridad ambiental, conservación del medio ambiente, cuidado de los animales, producción agropecuaria, cadena alimentaria y el propio ser humano sería el engranaje perfecto para tener una vida mejor.

P.- Formó parte del comité de expertos contra la Covid-19 durante la pandemia. Mirando atrás con perspectiva, ¿qué haría igual y qué cambiaría de la gestión de la pandemia en Castilla y León y en España?

R.- No me toca a mí enjuiciarlo, yo tuve un papel muy discreto. La pandemia nos obligó a ir de cero a cien en poco tiempo, porque, como todo virus pandémico, emergió como algo nuevo, teníamos desconocimiento, ignorábamos desde los mecanismos de transmisión a su capacidad de daño, no disponíamos de tecnología diagnóstica y el desarrollo de las vacunas tardó un tiempo en llegar.

Yo me sentí útil en la parte de diagnóstico vírico, que es a lo que me he dedicado en mi vida. Es decir, a tener desde tests de diagnóstico rápido a tests de diagnóstico molecular para etiquetar los cuadros de forma específica. Eso fue un gran logro y, a consecuencia de eso, y es justo que la sociedad lo reconozca, nuestros servicios de microbiología prestan atención continuada las 24 horas y los 365 días del año.

"Nuestros servicios de microbiología prestan atención continuada las 24 horas y los 365 días del año"

Los ciudadanos tienen que saber que en Castilla y León, y eso ha sido un logro político de las autoridades que nos gobernaron durante la legislatura de la pandemia, disponemos de asistencia microbiológica continuada con unos profesionales formados y competentes que están las 24 horas al servicio de los ciudadanos. Eso es muy bonito y fue un logro positivo de la pandemia de Covid-19.

P.- La microbiología y la vacunología exigen evidencia científica rigurosa. ¿Cómo cree que debe compatibilizarse esa exigencia con la realidad de la política, donde a menudo priman criterios de oportunidad o consenso social?

R.- La vida política o el ejercicio de la política debe impregnarse de la misión de servicio y del sentido común y debe incorporar a profesionales que sean capaces de aportar en positivo su conocimiento y que, de alguna manera, lejos de entrar en polémicas, sean capaces de llegar a acuerdos.

Con todo, hay realidades objetivas en la vida que no son susceptibles de ser acordadas. Pero la premisa fundamental en Sanidad y en política es respetar siempre la dignidad del ser humano, en medicina nosotros estamos para atender a otros desde el inicio hasta el final de la vida y, en ese sentido, los matices que se puedan establecer sobre casos concretos son siempre entendibles, opinables y estudiables.

Los médicos hemos sido formados desde residentes en lo que conocemos como el control de calidad porque habitualmente comenzamos nuestra jornada con sesiones clínicas donde exponemos o bien los casos que tenemos conferidos para su asistencia, o los que hemos atendido en la guardia anterior o presentamos un tema de estudio y de debate donde uno expone y los demás comentan o hacemos un análisis de la literatura científica.

"El ejercicio de una profesión te otorga una madurez y una visión de la dedicación a los otros que te faculta para actuar en la vida pública"

En este sentido, yo siempre he admirado a los ingenieros con los controles de calidad pero, modestamente, a medida que he ido cumpliendo años me he dado cuenta de que eso nosotros también lo hacemos. Creo que el ejercicio de una profesión te otorga una madurez y una visión de lo que es el esfuerzo, el estudio y la dedicación a los otros que te faculta para actuar en la vida pública.

De hecho, gran parte de lo que el sistema democrático tiene de grande es que periódicamente los ciudadanos examinan a sus dirigentes y vamos a elecciones. De la fidelidad del compromiso con los objetivos trazados y de plantear propuestas alternativas nace una hermosa y gozosa conjunción que permite a cualquier persona poder elegir a sus representantes.

P.- La gripe aviar y otras zoonosis emergentes están cada vez más en el foco internacional. ¿Qué grado de preparación real tiene Castilla y León ante una posible amenaza pandémica de origen animal en los próximos años?

R.- Castilla y León tiene el gran privilegio de contar con uno de los tres centros que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce en España para vigilar la gripe.

El catedrático y jefe de servicio de Microbiología en el Hospital Río Hortega de Valladolid, durante la entrevista

No es muy común que los países de Europa tengan varios centros, como es nuestro caso, con un centro en Barcelona, otro en Majadahonda y otro en Valladolid, y eso es un logro de las generaciones que nos han precedido durante los últimos 40 años, que tuvieron la visión de tener conexiones internacionales y dedicar gran parte de su especialidad a vigilar los virus con distintas generaciones de métodos diagnósticos.

Tenemos una muy buena red de vigilancia epidemiológica y una excelente relación con la Dirección General de Salud Pública en sus diferentes fases. Eso nos permite ver, con una red de médicos y enfermeros centinelas, no solamente cómo aparece la gripe en la Comunidad sino también cómo es la que se asiste en los hospitales, la que condiciona cuidados graves, asistencia en UCI, y cuáles son los casos de los que se puede deducir letalidad.

"Tenemos el reto de incorporar la vigilancia de la gripe animal para, en virus que son zoonóticos, si dan un salto, poder detectarlo con nitidez y actuar en consecuencia"

La conexión entre profesionales de distintas especialidades nos lleva a un grado muy notable de capacitación en el ámbito de las infecciones respiratorias. Un hecho muy relevante es que se ha dotado a todo el sistema asistencial de Sacyl de métodos de diagnóstico molecular que son muy robustos para documentar la presencia de virus de gripe y de otros virus respiratorios.

Nosotros hemos elevado logarítmicamente nuestra actividad en este sentido. El reto es incorporar la vigilancia de la gripe animal para, en virus que son zoonóticos, si dan un salto, poder detectarlo con nitidez y actuar en consecuencia.

P.- Si el PP revalida el Gobierno autonómico tras las elecciones del próximo 15 de marzo, ¿se ve cómo consejero de Sanidad?

R.- No, yo para lo que estoy aquí es para integrar una lista electoral que concurre a las Cortes de Castilla y León y si salgo elegido seré procurador. Lo que a partir de ahí me pueda pedir el presidente de mi partido en el ámbito de la sanidad trataré de hacerlo como siempre lo he hecho, con generosidad, pero yo me veo como procurador en las Cortes, eso sí, aportando no solamente en sanidad, también en educación.

Con mucha frecuencia en el debate político se obvia el protagonismo de la universidad, y es muy importante que se entienda que la Universidad de Valladolid es una de las universidades más antiguas de Occidente.

"Lo que me pueda pedir el presidente de mi partido en el ámbito de la sanidad trataré de hacerlo como siempre lo he hecho, con generosidad"

El debate del papel del universitario debe ser incorporado a la vida política y hay que reconocer la labor de la Dirección General de Universidades y la sensibilidad que se ha demostrado a la hora de la implantación de estudios universitarios en nuestra tierra, de su refuerzo y de la integración de nuestros jóvenes. En este sentido, es muy importante también la propuesta de la primera matrícula gratuita a partir del curso 2026-2027.

P.- La tendencia de las últimas elecciones en Extremadura y Aragón, y la de las encuestas en Castilla y León, es la de un PP victorioso pero dependiente de Vox para gobernar, ¿cree que debe priorizarse un pacto con la formación de Carlos Pollán o considera que debería plantearse algún tipo de acuerdo, ya fuese una abstención o un apoyo a la investidura, con el PSOE de Carlos Martínez?

R.- A mí no me corresponde tomar esa decisión pero yo me siento cómodo tratando con cualquier persona noble con la que pueda construir y en la que me pueda orientar al servicio de nuestros iguales, de las personas que nos otorgan la capacidad de gobernar.

P.- La inmigración está siendo uno de los temas más candentes en las negociaciones del PP con Vox y provocó la ruptura del Gobierno de coalición en julio de 2024. ¿Qué medidas concretas defendería para una gestión ordenada de los flujos migratorios?, ¿cree que la postura del PP en esta materia es compatible con la de Vox?

R.- En esta materia, coincido con lo que, en los albores del siglo XVI, delimitó la Escuela de Salamanca. Con el inicio del descubrimiento de América, nuestros juristas establecieron que la dignidad de las personas de uno y otro lado del Atlántico era la misma y que a las personas que allí acudían a vivir, establecerse y desarrollar su actividad se les exigía el respeto también a las leyes y a los pueblos a los que íbamos.

"La dignidad de las personas debe prevalecer pero hay que regular y controlar los flujos migratorios"

Y España, como gran país que es, ha dado al mundo lecciones inconmensurables de lo que es la integración. La dignidad de las personas debe prevalecer pero hay que regular y controlar los flujos migratorios. El siglo XXI es evidente que será el siglo de los flujos migratorios, porque el mundo tiene muchos desequilibrios, y es innegable que la inmigración es un hecho, lo que hay que hacer es controlarla y regularla.

P.- ¿Qué opinión tiene de su compañera de lista y número uno de la lista por Valladolid, María Pardo?

R.- Me parece una persona brillante, preparada, muy activa, excelente compañera y una trabajadora ejemplar. El ejemplo que me está dando en la dedicación primero a la precampaña y luego a la campaña está siendo un gran ejemplo. Los seres humanos vivimos de ejemplos y de ejemplos de personas dedicadas y María exhibe una dedicación tremenda. Es una mujer con una vocación política muy marcada y digna de elogio.

P.- ¿Qué espera de la noche electoral del próximo 15 de marzo y cómo ve al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco?

R.- Que hablen los ciudadanos, en un sistema democrático como el nuestro lo más importante es que las urnas se expresen. Pero mi deseo es que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pueda formar un Gobierno que nos dé estabilidad, prosperidad y que continúe sirviendo a la Comunidad.