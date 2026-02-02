De microbiólogo y referente contra el Covid a las urnas: el médico José María Eiros regresa a la política de la mano del PP

El Partido Popular de Castilla y León ha hecho hoy públicas las listas de cara a las próximas elecciones del 15 de marzo. Destaca el gran cambio generacional, pero también algunos nombres propios, entre ellos el del médico José María Eiros.

Del comité de expertos del coronavirus a las listas autonómicas del PP. Nacido en Mondoñedo (Lugo) es una de las figuras de referencia en el ámbito de la microbiología y la gestión sanitaria en Castilla y León.

Médico de formación, microbiólogo de prestigio y profesor universitario, da ahora el salto de nuevo a la primera línea política como número dos en la candidatura del Partido Popular por Valladolid para las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, solo por detrás de la actual directora general de Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Junta, María Pardo.

Por lo tanto, y analizando las encuestas previas, tendrá plaza segura en las próximas Cortes de Castilla y León.

Licenciado en Medicina y Cirugía en 1982 y doctor desde 1988, Eiros Bouza ha desarrollado una extensa trayectoria profesional en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, combinando la asistencia sanitaria, la gestión, la docencia universitaria y la investigación. Su cercanía a Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, también es conocida.

Fue gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid entre 2013 y 2015 y ha ocupado responsabilidades de relevancia tanto en la administración central como autonómica, entre ellas la dirección del Centro Nacional de la Gripe de la OMS en Valladolid y del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda.

En la actualidad es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Hortega.

Durante la pandemia de la COVID-19, Eiros Bouza fue miembro del comité de expertos del coronavirus en Castilla y León, aportando su conocimiento científico y experiencia en salud pública en uno de los momentos más críticos para el sistema sanitario.

Eso sí, su vinculación con la política no es nueva. En las elecciones generales de diciembre de 2015 formó parte de la lista del Partido Popular por Valladolid como número dos, resultando elegido diputado nacional en la X Legislatura, aunque no repitió candidatura en la convocatoria de junio de 2016.

Ahora, con una sólida trayectoria profesional a sus espaldas, regresa a una nómina electoral autonómica con el objetivo de aportar su experiencia sanitaria, académica y de gestión al proyecto político del PP en Castilla y León.

En el ámbito académico, es catedrático de Microbiología y director del Departamento de Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública y Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, con plaza vinculada al Sacyl.

Su perfil científico se completa con una intensa labor investigadora centrada en la epidemiología, el diagnóstico y la respuesta inmunitaria frente a las enfermedades infecciosas, tanto nosocomiales como comunitarias, las infecciones víricas y el uso de antimicrobianos.

Ha formado parte de distintos grupos de investigación del Sacyl y de la Universidad de Valladolid y es actualmente coordinador del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de Virología Clínica, Diagnóstica y Epidemiológica.

A lo largo de su carrera ha participado como investigador en 73 proyectos financiados, ha dirigido 45 tesis doctorales y 102 trabajos de investigación tutelados, y ha sido distinguido con 29 premios de investigación. Su producción científica es especialmente destacada: es autor de 184 libros y monografías, ha publicado 618 artículos científicos y ha presentado cerca de 900 comunicaciones y ponencias en congresos, además de participar como profesor y conferenciante en más de un millar de foros especializados.