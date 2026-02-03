Un tren con pasajeros choca contra un camión en un paso a nivel entre Matapozuelos y Valdestillas

El paso a nivel en el que ha producido el accidente, entre los municipios vallisoletanos de Matapozuelos y Valdestillas

Un tren de pasajeros ha colisionado en la mañana de este martes contra un camión en un paso a nivel en el municipio vallisoletano de Matapozuelos. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 9:59 horas avisando del choque, producido en el paso a nivel 225/066 entre Matapozuelos y Valdestillas.

Se trata de un tren de Puebla de Sanabria a Valladolid con pasajeros que discurría por la línea Madrid-Hendaya.

El 112 de Castilla y León ha trasladado aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente, a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que han enviado dos dotaciones al lugar, pero han regresado a sus respectivos parques sin tener que intervenir.

Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME). El camión se encuentra fuera de la vía y su conductor no ha sufrido daños.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León el accidente no reviste gravedad aunque podría haber algún herido leve debido a los golpes producidos tras el choque. Según estas mismas fuentes el camión pertenece a las obras que se están realizando para la eliminación del paso a nivel.

Bomberos y ambulancia se dirigen a la zona de la colisión

Además, según fuentes de Adif, el incidente ha provocado la interrupción temporal del tráfico ferroviario en la zona mientras se evalúan los daños. Los pasajeros han sido trasladados a su destino en autobuses.

La solución prevista para esta supresión es la construcción de un paso superior con dos carriles de cuatro metros cada uno para el tráfico rodado. Asimismo, se han diseñado caminos de servicio en ambos márgenes coincidentes con los actuales.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.