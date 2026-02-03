Cae por un terraplén de tres metros en Villafranca del Bierzo: una persona atrapada tocando el claxon

Una persona ha quedado atrapada tras caer con su vehículo por un terraplén de unos tres metros tras un accidente en la calle San Jerónimo, a la altura del número 2, en Villafranca del Bierzo, como ha informado la Sala de Operaciones del 112.

El suceso se ha producido en la mañana de este martes, 3 de febrero, a las 7:37 horas, cuando un alertante informaba de lo que había ocurrido en el lugar.

La sala del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Villafranca del Bierzo, a la Guardia Civil de León, a Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Se trataba de un turismo que había volcado al subir una cuesta y una persona había quedado atrapada dentro tocando el claxon, como ha finalizado el Servicio de Emergencias.