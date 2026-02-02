Un accidente en la A-62 con seis turismos y una furgoneta implicados deja, al menos, un herido y problemas al tráfico

La A-62, cerca del lugar en el que se ha producido el accidente. Fotografía: DGT.

Al menos una persona ha resultado herida, tras un accidente en cadena en el kilómetro 122 de la A-62, en sentido Salamanca y Valladolid capital, en el que se han visto implicados un total de seis turismos y una furgoneta, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 11:35 horas de esta mañana de lunes y desde la sala del 112 se ha dado aviso a la Policía Municipal, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Se han enviado recursos para atender, al menos, a una persona herida, que es el conductor de la furgoneta, que también ha sido el que ha dado aviso del accidente.

Un siniestro que está provocando problemas a la circulación. La DGT informa de un carril cortado en el punto kilométrico 121-122 y de un vehículo de grandes dimensiones en la vía, que afecta desde el 102 al 193.