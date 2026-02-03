Se busca al dueño de una cartera con dinero, pero sin documentación, en Valladolid: se encontró en Parquesol

Imagen de la cartera en la Oficina de Objetos Hallados de la Policía Municipal de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un anónimo entregaba, este lunes 2 de febrero, una cartera en la Comisaría de la Policía Municipal de Valladolid que se había encontrado en el barrio de Parquesol, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes policiales.

“Tiene dinero, pero no documentación que nos permita saber quién es el propietario de la misma”, añaden desde la Policía Local de la ciudad del Pisuerga.

Los agentes han publicado, a través de sus redes sociales, la imagen con la cartera y, a primera hora de este martes, 3 de febrero, han asegurado que todavía no han dado con el dueño o la dueña de la misma.

“A las personas que se interesen por ella, para comprobar que, realmente, es el dueño, le haremos una serie de preguntas. Sobre todo, el dinero que había en la cartera, la zona en la que se perdió y demás”, añaden desde la Policía Municipal de Valladolid.

La cartera se encuentra custodiada en la Oficina de Objetos Hallados en la Avenida de Burgos número 11, en la Jefatura de la Policía Local del barrio de La Victoria.

El teléfono de dicha oficina es: 983 426 088.