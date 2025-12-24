Valladolid sigue siendo en otoño un destino preferente para los visitantes españoles

Los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por AEVAT-CEOE, relativos al mes de noviembre de 2025, muestran unos datos interesantes en el caso de la afluencia turística a establecimientos hoteleros y apartamentos en la ciudad de Valladolid, que profundiza una senda ya tradicional de alto atractivo para visitantes españoles (un 87,09% de los alojados en dicho mes en hoteles fue de nacionalidad española).

Además, se destaca la buena gestión de dichos establecimientos, que alcanzan niveles de rentabilidad muy superiores al resto de destinos de referencia, con una tarifa media diaria en torno a los 87 euros por habitación (10,6 más que en noviembre de 2024) y un ingreso por habitación disponible de 63,2 euros.

La comparativa con 2024, sin embargo, muestra una caída inicial de viajeros y pernoctaciones en hoteles en torno al 11%, que se compensa parcialmente con un fuerte incremento de los alojados en apartamentos.

Los datos en hoteles, claramente puntuales, vienen motivados por un doble efecto: de un lado, el efecto directo de comparar con un mes de noviembre excepcionalmente bueno como fue el del año pasado (el segundo mejor desde que se tienen registros en el Observatorio de Turismo de Valladolid, y en el que se registró un incremento anual del 11% en viajeros y más del 16% en pernoctaciones).

Por el otro, el también conocido en este 2025, derivado de la reducción de plazas hoteleras (en torno a un 10%) respecto de 2024, debido a los diversos procesos de reforma o ampliación que se están llevando a cabo en establecimientos muy destacados de la ciudad.

Eliminando los factores que distorsionan la comparativa, y atendiendo a la media de los últimos diez años, noviembre de 2025 ha mantenido las tendencias ya consolidadas a lo largo del año en hoteles, y contribuirá a unas cifras totales de turismo en Valladolid que serán finalmente superiores a las de 2024, gracias en buena medida al impulso de ocupación de apartamentos turísticos y a la rentabilidad de los hoteleros.

Junto a los anteriores, otros datos del INE de noviembre de 2025 contribuyen a las buenas expectativas para los próximos meses, como son los de estancia media (1,97 días/viajero) o el porcentaje de ocupación de habitaciones disponibles (74%), consolidándose la ciudad de Valladolid como el mejor destino de la Comunidad en estos indicadores.