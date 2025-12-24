Valladolid y la profunda transformación de su red ciclista: 16 nuevos kilómetros de carriles bici en dos años

La nueva movilidad está cambiando poco a poco en la forma en que las personas van de un lado a otro en las ciudades. Mientras el vehículo privado va perdiendo terreno, otros modelos como la bicicleta ganan adeptos, propiciando una "convivencia" en las infraestructuras viarias urbanas.

En este contexto, Valladolid ha venido experimentando en los últimos dos años una transformación de su red ciclista, ganando kilómetros y modificando otros tramos para salvaguardar esa "movilidad de convivencia" entre el vehículo privado, la bicicleta y el transporte público.

Desde 2023, las distintas áreas del Ayuntamiento de Valladolid han ejecutado ya o están en curso un total 16 kilómetros nuevos de carriles bici en la ciudad del Pisuerga impulsados por el equipo de Gobierno municipal. Por otro lado, hay proyectados o están en fase de proyecto otros casi 8 kilómetros que se sumarían a los cerca de 150 con los que cuenta la red en su conjunto.

"Hemos avanzado en la construcción de nuevos carriles bici, muchos de ellos bastante emblemáticos o que afectan mucho porque son tramos muy urbanos", destaca el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En la actualidad, según los últimos estudios del Ayuntamiento de Valladolid, correspondientes al mes de junio de 2025, a diario entre 10.000 y 11.000 personas utilizan la bicicleta como su medio de transporte, aprovechando la importante conexión que existe ya en la ciudad del Pisuerga y que continúa sumando nuevos tramos.

En Valladolid, existen dos tipos de infraestructuras ciclistas. Por un lado están los carriles bici, que implican una construcción propiamente dicha. Por el otro, los ciclocarriles, que son aquellos que comparten la vía entre el vehículo a motor y las bicicletas.

En el caso de los ciclocarriles, los que cuentan con señalización sobre la calzada, Valladolid ha sumado un 5,55% más con respecto al año 2023, hasta alcanzar los 4,72 kilómetros.

Sumando todas las infraestructuras ciclistas, incluidos los proyectos de otras administraciones, la red ha crecido un 18,88% desde 2023. Un porcentaje al que habrá que sumar un 5,9% sobre la cifra de 2023 de los tramos que están proyectados o en fase de proyectarse.

Las modificaciones en el Paseo de Isabel la Católica, que han devuelto un carril al tráfico rodado e implicado la construcción de uno nuevo para bicis en paralelo, y en la calle Eras, para sustituir al de la Avenida de Gijón y conectar esta última, la calle Mieses, la Avenida Salamanca y la calle Canal, han dado "satisfacción" a la ciudadanía, según destaca el edil.

También destaca las actuaciones en el Paseo Juan Carlos I, "muy importante" para Gutiérrez Alberca, quien defiende que ya se ha ejecutado un "gran tramo" y se está "a punto" de finalizar la conexión con Los Santos Pilarica.

Para el concejal, se está haciendo un "esfuerzo", que se apoya en fondos europeos y fondos propios. "No hay que olvidar que se también hay una aportación importante de fondos propios para nuevos carriles bici que se están generando y tejiendo esa gran malla de seguridad", celebra.

Jesús Julio Carnero y Alberto Gutiérrez Alberca el día que inauguraron el nuevo carril bici de Isabel la Católica Rubén Cacho Ical

Además de todo ello, la estrategia municipal no se limita únicamente a la red ciclista del tramo urbano, sino que ha venido sufriendo un impulso de estas infraestructuras hacia otros municipios del Alfoz vallisoletano, abriendo la conexión a vecinos más allá de la capital.

En este sentido, Gutiérrez Alberca destaca tres "importantes" proyectos de conexión metropolitana, como son el de los carriles bicis con Simancas, con la Cistérniga y el de Santovenia, ya finalizados. Y avanza que "en breve" estará el de Zaratán.

"Esto nos ha permitido no solamente tener más kilómetros de carril bici, sino que hemos podido llegar a unos convenios que son absolutamente novedosos. Nos acaba de dar un premio la Red Bici al mejor sistema de transporte interurbano o metropolitano de bicicleta", presume.

Desde la entrada al Gobierno municipal de PP y Vox, el número de kilómetros de carriles bici que se han incrementado en Valladolid ronda los 16, es decir, un aumento "de en torno al 20%" del total que había previo a su llegada, según asegura el concejal titular del área de Tráfico y Movilidad.

"No hemos eliminado carriles bici"

En otro de los aspectos que se centra Gutiérrez Alberca en esta transformación, es el discurso político y social en torno a la eliminación de carriles bici en Valladolid desde su llegada. "Como tal no hemos eliminado ninguno", incide.

Con ejemplos como el de Isabel la Católica, antes sobre uno de los carriles de la calzada, aclara que"lo hemos desplazado". "No es que hubiera uno y ya no lo hay", insiste. En este sentido, destaca que ahora hay uno que desde su punto de vista "cumple mejor, es más aseguro y además pasa por una zona más medioambiental, con menos conflicto entre el ciclista y el vehículo".

Respecto a la Avenida de Gijón, precisa que es "lo mismo". "Y en otros estamos hablando de infraestructuras totalmente nuevas, novedosas como en el Polígono de San Cristóbal, el carril con la Cistérniga o el de Zaratán", reitera.

Para el edil, "una cosa es la gente lo que comenta y otra las realidades". La inversión del Ayuntamiento de Valladolid en carriles bicis, según garantiza, es de aproximadamente unos 7 millones de euros.

Proyectos futuros

Algunos de los futuros proyectos para seguir transformando la red ciclista de Valladolid ya están en marcha. Uno de ellos es la construcción del de la carretera Fuensaldaña, para conectar el centro con la urbanización de Fuente Berrocal y que cruza sobre la A-62.

Ya se han adjudicado las obras de la primera fase, con un presupuesto que supera los 2 millones de euros e incluye también una acera para peatones, además del carril para bicis.

Gutiérrez Alberca ya adelanta que los trabajos van a empezar "inmediatamente". Por otro lado, avanza que dentro de poco se va a ejecutar un nuevo carril bici en Prado de la Magdalena, "para mejorar la conexión con la zona universitaria".

Asimismo, también contemplan otro para el que habían solicitado fondos europeos en la zona de la Rondilla, que conecte con el carril bici en los márgenes del río Esgueva y con la zona del Parque Ribera de Castilla.

También están desarrollando proyectos para nuevas infraestructuras ciclistas en La Victoria y en Las Delicias. Este último para "terminar la conexión del Paseo de Juan Carlos I, donde hay una zona de muchos institutos que se interrumpe".

"Vamos ejecutando con distintas actuaciones contratos de conservación y nuevos kilómetros", precisa el concejal de Tráfico y Movilidad.

Su principal reto es la extensión metropolitana, según admite, con los proyectos como Zaratán, la vía verde con Laguna, la conexión con centros de trabajo como Renault, además de la prolongación con Arca Real y la finalización del Paseo Juan Carlos I y de la antes mencionada conexión norte con el parque Ribera de Castilla.

Una transformación de la red ciclista a la que se le suma la actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la VA-20, con un carril bici sobre "un anillo de circunvalación muy importante para la ciudad".

Valladolid exprime de esta manera la transformación de su red ciclista, en un contexto en el que las conductas de movilidad están en constante cambio y en dirección de una sostenibilidad en la que la bicicleta tiene un enorme protagonismo.