El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un presupuesto de 445 millones para 2026 que primará la bajada de impuestos

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, el alcalde, Jesús Julio Carnero y el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, durante el pleno de este martes

Valladolid contará con presupuesto municipal el próximo año con un montante de 445 millones de euros y que apuesta por la rebaja fiscal, el refuerzo social y que incluye incrementos en un 12,5 por ciento en la línea de subvenciones para empresas de nueva creación con la incorporación de líneas estratégicas para sectores emergentes. El presupuesto logró salir adelante con los votos a favor de PP y Vox y contó con los votos en contra del PSOE y Valladolid Toma la Palabra.

El portavoz del Grupo Popular, Francisco Blanco, defendió que el presupuesto dota a la ciudad de “estabilidad y de planificación, gracias a una gestión responsable", y recordó que la presentación del mismo adquiere aún mayor valor si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento ha trabajado en un escenario de “incertidumbre, sin certezas, con información tardía, incompleta y condicionada” por parte del Gobierno central.

En su alocución señaló que el presupuesto baja impuestos como estímulo económico -el de circulación un diez y el Icio incluye bonificaciones de hasta el 50 por ciento para la hostelería y el comercio-, y añadió que los beneficios fiscales que podrán disfrutar los vallisoletanos ascienden a 12, 2 millones de euros. “Este presupuesto contiene 81 millones de euros de inversión para nuestra ciudad", defendió.

Además, ante las críticas del Grupo Socialista respecto a que el equipo de Gobierno había liquidado el remanente de 100 millones que este partido legó en la anterior legislatura, Francisco Blanco aludió a que la herencia que dejaron estaba más “envenenada que la de Paquirri", y recalcó que los indicadores del incremento de gasto corriente, la deuda y el déficit, aconsejaron tomar medidas para frenar “esa barra libre en la que estaba sumida el Ayuntamiento”.

“Nos denegaron parcialmente un préstamo por el mal estado de las cuentas por parte del órgano de tutela financiera”, expresó, para insistir que legaron un proyecto en el que el PSOE invitaba y pagaba el que viniera después.

En este sentido, recordó las facturas de los autobuses de Auvasa de aproximadamente diez millones de euros que el PSOE dejó o el déficit que debieron asumir que acumularon los presupuestos de 2022 y 2023 de 31 y 26 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, el portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, tendió la mano al PP para consensuar las cuentas y evitar aprobar las consignas ideológicas de Vox, y achacó al equipo de Gobierno no tener un modelo de ciudad,

Asimismo, señaló que su grupo presentó una enmienda a la totalidad del presupuesto, y precisó que el error más importante es el de no asumir la deuda de la integración ferroviaria, derivado del “boicot” del convenio firmado en 2017 y el incumplimiento deliberado de las obligaciones con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

En este sentido, aludió a que el Ayuntamiento ya le debe a la sociedad once millones de euros de la anualidad 2024, y culpó al equipo de Gobierno de intentar prorratearla y de no tener una posición clave respecto al soterramiento. También, consideró que el equipo de Gobierno prevé un endeudamiento del 63 por ciento con respecto a este 2025, y exigió al PP que rehiciera el presupuesto y negociara las inversiones de la ciudad para 2026.

Por último, aludió a que el equipo de Gobierno seguirá recaudando con la zona de bajas emisiones, y le culpó de no cumplir con sus compromisos de ejecutar el ‘mini Benabeú’, el Palacio de Congresos, el Parador Nacional, la piscina flotante del parque del Pisuerga, el puente del Poniente, o poner en marcha el plan de choque de limpieza.

Transformar el déficit en superávit

La portavoz de Vox, María Irene Carvajal, manifestó que el PSOE legó una deuda de 26 millones de euros, y el equipo de Gobierno logró transformó el déficit en superávit.“ Entre aquellos desequilibrios se encontraban las cuentas de la Fundación Municipal de Cultura que venían arrastrando números rojos con el anterior equipo de Gobierno y que cerró el año 2024 con superávit por primera vez”, dijo.

Carvajal recordó además, que los presupuestos del 2025 se apoyaron en un plan de gestión dirigido a optimizar recursos con contención del gasto, planificación de los recursos humanos, racionalización de las subvenciones, apuesta por la eficiencia y digitalización e inicio de la reducción de impuestos y tasas municipales.

Asimismo, achacó al PSOE y a Valladolid Toma la Palabra de solicitar fondos europeos para realizar nuevas inversiones y no preocuparse de mantener en condiciones las infraestructuras de la ciudad, una actuación que conllevó que tuvieron que asumir desperfectos de goteras en polideportivos y centros cívicos.

“Esta falta de atención acumulada ha generado desperfectos, averías recurrentes y un envejecimiento de estructuras críticas para el día a día de los vallisoletanos”, destacó para señalar que el equipo de Gobierno apuesta por mantener las inversiones reales pese a la disminución de fondos europeos.

Por otro lado, defendió que los concejales de Vox no acosan sexualmente a sus compañeras como los "pervertidos del PSOE", y consideró que el hecho de que Herrero tienda la mano al PP para gobernar es un riesgo "inasumible" para las mujeres.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, acusó al equipo de Gobierno de no contar con un proyecto de futuro para la ciudad y emplearse en la “venta de humo y hacerse fotos”.

Frente a esto recordó que su grupo presentó al presupuesto 20 enmiendas por más de cinco millones para reorientar las inversiones y que se enfoque en la tecnificación del servicio de limpieza y la creación de nuevos puestos de trabajo en esta área; la construcción de viviendas públicas; la aprobación de un plan de empleo ante las jubilaciones, la mejora del servicio de Auvasa; inversiones para la ciudad; y el refuerzo a las políticas sociales.

La concejala acusó al equipo de Gobierno de querer eliminar las multas generadas en la zona de bajas emisiones, y preguntó cómo justificarán esta actuación en Europa. También, aludió a la bajada de aportaciones por parte de la Junta.

“La propuesta de gasto evidencia un presupuesto sin ambición, sin propuestas de calado para la ciudad y condicionado al negacionismo climático de la extrema derecha que sigue apretando al Partido Popular para negar la existencia de la contaminación, cuya principal causa son los vehículos de combustión y que es una de las principales causas también de enfermedades crónicas y de mortalidad en la población”, indicó.

Por último, señaló que en materia cultural no hay ninguna novedad y señaló que todavía no se conoce el destino final de la fase 3 del Lava ni tampoco a qué se va a dedicar el Lope de Vega. “Lo que no se mueve de este presupuesto es el dinero para los toros, y está claro que le importan más los toros que los niños a la vista de las partidas que se dedican", criticó.