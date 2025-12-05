Vox condiciona el apoyo a los presupuestos de Valladolid a hacer un estudio para eliminar las multas de la ZBE

Vox condicionará la aprobación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Valladolid de 2026 a la creación de una mesa de estudio e investigación para la supresión o suspensión del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así lo ha anunciado este viernes la teniente de alcalde de la capital vallisoletana y portavoz de la formación en el Consistorio, Irene Carvajal, que ha asegurado que el objetivo de esa mesa de trabajo será "buscar los argumentos técnicos y jurídicos para eliminar ese régimen sancionador".

"Llevamos cinco meses aplicando la Zona de Bajas Emisiones, hablamos con los vecinos y nos trasladan la desproporción de esta medida. Cuando diseñamos esta Zona de Bajas Emisiones mínima calculamos que afectaría a menos de un 1% de los vehículos que transitan por Valladolid pero hay personas que se están autorestringiendo la entrada a Valladolid, sobre todo personas mayores, y hay una confusión entre vehículos sin etiqueta y sin pegatina", ha detallado.

Y ha asegurado que esa "autorrestricción" está "perjudicando mucho al comercio local y al tejido económico que sostiene y da vida a la ciudad". Además, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una batería de ayudas para renovar el parque automovilístico, sobre todo el más envejecido. "Con un régimen sancionador podemos encontrarnos con personas que están solicitando esa ayuda y puedan ser sancionadas", ha añadido.

El objetivo de la propuesta de Vox es "crear una mesa de trabajo dirigida a buscar los argumentos técnicos y jurídicos para eliminar ese régimen sancionador". "Puede haber una Zona de Bajas Emisiones pero no tiene que penalizar al ciudadano, tenemos que hacer pedagogía. Esta mesa debe ver el impacto en el tejido comercial, ver si ha habido alguna mejora en la calidad del aire, que sospechamos que no es así, y estudiar toda la jurisprudencia que está habiendo que está anulando las multas", ha afirmado.

Carvajal ha asegurado que "las políticas climáticas que imponen PP y PSOE desde Europa son totalmente inocuas" y "causan una serie de perjuicios al tejido empresarial, comercial y los trabajadores". "En el pacto de Gobierno teníamos acordado reducir a la mínima expresión la Zona de Bajas Emisiones, lo cual conseguimos territorialmente y con una batería de exenciones para no perjudicar la vida de los ciudadanos", ha recordado.

Y ha señalado que, aunque Vox está "en contra de la Zona de Bajas Emisiones", tenía que establecerla porque "hay una Ley estatal que obliga a ello". "No establecer la Zona de Bajas Emisiones implicaría tener que devolver los Perte de Europa y ayudas del Gobierno que ascienden a más de 60 millones de euros. El Ayuntamiento está en números rojos y no podíamos asumirlo y además el ministro de Transportes, Óscar Puente, nos amenazó con retirarnos las ayudas al transporte público si no se llevaba a cabo", ha señalado.