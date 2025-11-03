El Ayuntamiento de Valladolid abre los presupuestos participativos destinando 10,5 millones: la voz a los vecinos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado, este lunes 3 de noviembre, la apertura del proceso de presupuestos participativos ordinarios del Ayuntamiento de Valladolid para los ejercicios presupuestarios de los años 2027 y 2028.

Con ellos se busca facultar a la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, para realizar la convocatoria del proceso de conformidad con lo dispuesto en el reglamento cuya reforma, aprobada en el pleno de la sesión de 29 de septiembre de 2025, ha entrado en vigor el 30 de octubre de 2025.

También se ha establecido el importe máximo del presupuesto municipal que se destinará a la ejecución de los proyectos de inversión, derivados de las propuestas elegidas en el proceso de presupuestos participativos ordinarios para ambas anualidades que va a ser de 10.500.000 euros, distribuidos a razón de 1.050.000 euros para cada una da las diez zonas en las que se divide la ciudad para dicho proceso.

Zonas estipuladas para la distribución de los presupuestos participativos en Valladolid Imagen: Ayuntamiento de Valladolid

Con este acuerdo, y una vez efectuada la convocatoria, se dará comienzo al proceso, para que la ciudadanía participe, primero presentado propuestas, después apoyando las presentadas y finalmente votando las que resulten viables, para entre todos contribuir a decidir y a ejecutar aquellas inversiones que mejorarán nuestra ciudad.