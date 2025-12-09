Carnero saca adelante un presupuesto de 445 millones con el apoyo de Vox y estudiará eliminar las multas de la ZBE

Jesús Julio Carnero, en el centro, presenta junto a Irene Carvajal y Francisco Blanco los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para 2026

El Ayuntamiento de Valladolid contará este 2026 con un presupuesto de 445.015,149 euros, una cifra similar a 2025 y que permite mantenerlo como el más alto de la historia, después de que el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), haya asumido la condición de Vox para apoyar las cuentas a la creación de una mesa de trabajo que analice y estudie el impacto y la eliminación de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Según ha avanzado el regidor, el presupuesto de 2026 ya ha sido aprobado en la Junta de Gobierno Local y se espera que tenga próximamente luz verde en el pleno municipal. Además, Carnero ha apuntado que la mesa de trabajo de la ZBE exigida por Vox se conformará "previsiblemente" esta semana.

"Permitirá analizar cómo evoluciona la zona de bajas emisiones y qué rectificaciones hay que realizar en la misma en el sentido que corresponda. Necesita del análisis correspondiente para ver cómo está afectando desde el punto de vista de la salud, medioambiental, relevancia social, comercial y promoción económica. El grupo de trabajo tendrá un carácter transversal", ha apuntado.

Por otro lado, el regidor ha destacado que la elaboración de las cuentas se ha desarrollado en un contexto económico y financiero de "incertidumbre" ante la ausencia del proyecto de presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo, la falta de objetivos fiscales y estabilidad, y la "falta de información de las transferencias estatales".

Además, ha destacado que se logra mantener la cifra por encima de los 445 millones de euros a pesar de que las aportaciones de los fondos europeos hayan pasado de los 9,5 millones de euros este año a los 1,4 millones para el próximo.

Para el alcalde, es un presupuesto "coherente y comprometido con las personas" y que cumple con las reglas fiscales, "gracias a la gestión responsable del equipo de Gobierno en estos casi dos años y medio", lo que les ha permitido afrontar el presupuesto de 2026 desde una "posición de solvencia y estabilidad, mejorando la grave situación generada por el equipo anterior".

El presupuesto paso a paso

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para 2026 será, sin organismos autónomos, de 376,7 millones de euros e inversiones que superan los 82 millones. Además, se mantienen las rebajas fiscales como la reducción del 10% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

También la bonificación del 50% del ICIO para obras de nueva apertura o de rehabilitación en locales de comercio y hostelería de menos de 500 metros cuadrados a pie de calle, la eliminación de la tasa de expedición de atestados policiales, el pago trimestral de las terrazas a nuevas autorizaciones o renuncias expresas, y la incorporación de Bizum como método de pago.

Urbanismo y Vivienda contará con 37,58 millones de euros. Un área que destinará la cuantía a políticas que afectan al día a día de miles de ciudadanos, según ha destacado Carnero, y que contempla la compra de suelo por 1,88 millones de euros para disponer de reservas estratégicas dirigidas a la actividad económica y productiva, para facilitar la instalación de empresas.

Otra de las líneas claves de este área es la urbanización de Zambrana-Nuevo Hospital, con lo que se completará con 1,76 millones la última fase para obtener el futuro aparcamiento de la Ciudad de la Justicia, suelo disponible para más de 350 viviendas con protección y espacios urbanizados para uso público.

Se impulsará el Parque Público de Vivienda (VIVA), con 3,7 millones para financiar la adquisición de viviendas y nuevas promociones de alquiler asequible. La obra del Teatro Lope de Vega contará el próximo año con 4,5 millones de euros.

Dentro del proyecto 'Plazas', el Ayuntamiento de Valladolid realizará actuaciones en la Plaza de las Brígidas (834.375 euros), Plaza de San Juan (140.000 euros), el aparcamiento de la Plaza de la Solidaridad (380.000 euros), y se iniciará el estudio de la pasarela hacia Arroyo de la Encomienda (50.000 euros).

Por último, se contempla la finalización de La Cumbre, por un importe de casi 450.000 euros, la continuación del Camino Viejo de Simancas (680.000 euros), la reurbanización de la carretera de Fuensaldaña (1,45 millones) y la rehabilitación de la nueva fase del polígono 29 de octubre (2 millones).

El área de Participación Ciudadana y Deportes contará con 20,04 millones de euros, de los que 5,9 millones se destinarán a los presupuestos participativos, permitiendo ejecutar los proyectos pendientes, incluidos los del mandato anterior.

Destacan en este apartado los 1,3 millones destinados a la renovación integral de las cubiertas del Polideportivo Pisuerga, tras las polémicas los últimos meses que han propiciado la suspensión y aplazamientos de algunos partidos del equipo de baloncesto debido a las goteras.

También se renovará la cubierta del Centro Cívico Zona Este (445.764 euros), y se destinarán 600.000 euros para reparaciones urgentes de instalaciones deportivas, además de continuar con el proyecto del nuevo polideportivo del CEIP Miguel Delibes, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

El área de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa dispondrá de 68,74 millones de euros para el desarrollo de dos de sus grandes planes y de carácter transversal, el de Transformación Digital del Ayuntamiento de Valladolid y el Plan Estratégico de Recursos Humanos.

Este último permitirá dotar de más posibilidades de promoción interna, una planificación plurianual de OPE, medidas de atracción de talento y la implantación del nuevo sistema integral de gestión de recursos humanos.

El área de Comercio, Mercado y Consumo, en manos de Vox, contará con 3,2 millones que se destinarán principalmente a fortalecer los mercados municipales y el comercio de proximidad.

En concreto, se dará inicio a la obra de rehabilitación del Mercado del Campillo, se llevarán a cabo mejoras de climatización en el Mercado del Val y se instalarán paneles solares en el de Delicias.

También se aumentarán un 30% las ayudas a las asociaciones de consumidores y se reducirá un 15% la aportación del Ayuntamiento a la Feria de Valladolid tras su mejoría económica.

Cultura y Educación, también en manos de Vox, contará con 27,89 millones de euros que servirán para desarrollar el nuevo Plan de Infancia aprobado recientemente y colaboraciones con fundaciones e instituciones culturales, programaciones para infancia, juventud, público general y mayores.

La partida presupuestaria también será destinada a impulsar festivales como el TAC, la Feria del Libro o iniciativas de arte contemporáneo y cultura científica, y para reforzar los museos municipales de Patio Herreriano, Casa Zorrilla o Casa Colón.

Por último, se finalizará la tercera nave del LAVA y se restaurará la fachada de la Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión.

El área de Medio Ambiente estará dotada con 26,9 millones de euros, de los que 3,5 servirán para ejecutar los proyectos participativos pendientes. El proyecto de formación para desempleados de la Escuela Municipal de Jardinería contará con 1,85 millones de euros y se iniciará la explotación del nuevo Centro de Tratamiento de Residuos.

Más de 430.000 euros servirán para comprar nuevos equipos de medición de la calidad del aire de última generación y el proyecto 'Viviendo el río' seguirá avanzando, con fondos europeos y de la Junta comprometidos para el Esgueva y Pisuerga, respectivamente, para la limpieza y saneamiento de los márgenes.

Además, Carnero ha avanzado que se ha pedido el estudio inicial para "conseguir la correspondiente autorización de la confederación hidrográfica fruto de lo que diga ese estudio que nos permitirá acometer o no, la piscina fluvial" que permitió en campaña electoral en 2023.

Nevasa, dependiente de este área, contará con un presupuesto de 4,66 millones de euros, y se destinará para la pavimentación del cementerio de El Carmen y para impulsar la primera fase de la zona de enterramiento de animales domésticos.

Aquavall, con 30,11 millones de presupuesto, prevé inversiones por valor de 10 millones para la renovación de redes (5,43 millones), mejoras de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (3,37 millones), para su nueva sede (1,2 millones) e inversiones en el Perte del Agua para mejorar el ciclo (1,58 millones).

El área de Tráfico y Movilidad tendrá un presupuesto de casi 50 millones de euros entre los que destacan inversiones para la conservación de vías, asfaltados, entornos escolares, reposiciones y aparcamientos disuasorios (9,2 millones), alumbrado público (2 millones) o en grandes nodos viarios como San Agustín, Daniel del Olmo o Puente de Poniente.

Respecto a estos últimos, Carnero ha precisado que la inversión destinada es para la redacción de los proyectos y, una vez se lleve a cabo, proceder al acometimiento de las actuaciones, sin precisar las fechas previstas para iniciar los trabajos.

Sí ha aclarado, no obstante, que esperan un "movimiento claro, franco, directo y diáfano" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para acometer el paso de San Agustín, ya que considera que con lo que se ha ahorrado en la licitación de la estación de trenes "daría más que de sobra".

Este área también destinará más de 400.000 euros para la construcción de nuevos carriles bici y conexión con municipios limítrofes. Además, mantendrá la congelación de las tarifas de Auvasa, que contará con un presupuesto superior a los 41 millones, se renovará y ampliará la flota de bicicletas y se comprarán tres nuevos autobuses en el primer semestre de 2026.

Turismo, Eventos y Marca Ciudad contará con 13,76 millones de euros que se enfocarán en proyectos claves como el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, la puesta en marcha de la primera fase del Centro de la Cultura del Vino en Las Catalinas, el nuevo bus turístico 100% eléctrico o la integración del Mercado del Val en 'Ríos de Luz'.

Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales tendrá una dotación presupuestaria de 49,41 millones de euros, casi un 1,96% más que el año anterior, de los que destinará 36,39 millones a la intervención social y familia.

En concreto, 23,57 millones servirán para el desarrollo de la ayuda a domicilio de la que se benefician más de 5.000 familias, 1,21 millones para el programa de personas sin hogar, casi 1 millón para animación sociocultural y cerca de medio millón para la atención en zonas vulnerables.

Para personas mayores e iniciativas sociales se destinarán 9,15 millones de euros para desarrollar el plan Contigo contra la soledad no deseada, programas de accesibilidad, envejecimiento activo y cooperación, e inversiones en el nuevo centro de vida activa de la Zona Centro (1,875 millones) y el de Arca Real (334.179 euros).

Asimismo, 1,48 millones serán dirigidos a programas juveniles, espacios jóvenes, y los programas de 'Vallatarde' y 'Vallanoche', mientras que en materia de igualdad el presupuesto será de 946.000 euros, un incremento de 2,24% con refuerzo del Plan contra la Violencia de Género y la Oficina de la Mujer.

Alcaldía tendrá una dotación de 14,25 millones de euros de los que más del 41% se destinarán a la Agencia de Innovación para dinamizar la actividad económica y posicionar a Valladolid como una "ciudad competitiva y atractiva para proyectos de alto valor añadido".

Por último, el área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana contará con una dotación de 65,24 millones de los que 25 se destinarán al servicio de limpieza para comprar 10 nuevas unidades para la recogida y transporte de enseres, limpieza y desplazamiento de personal.

Además, también servirán para sustituir plataformas soterradas deterioradas. Para Policía Local se destinarán 27,4 millones de euros para finalizar el depósito de vehículos de El Veral y la compra de nuevas armas y equipos de seguridad.

Bomberos y Protección Civil contarán con 10,7 millones para adquirir nuevas herramientas, mobiliario y sistemas de control de aforo avanzados, mientras que en Salud Pública se destinarán 1,6 millones para desarrollar el plan integral de lucha contra plagas y el refuerzo de actuaciones de salubridad urbana.