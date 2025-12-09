Valladolid construirá 131 nuevas viviendas en Cuarteles de Artillería y Villa del Prado

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid de este martes ha autorizado varias licencias para la construcción de un total de 131 viviendas de diversa tipología, en los barrios de Cuarteles de Artillería y Villa de Prado.

La primera de las licencias (proyecto básico) ha sido concedida a CSI Desarrollos Empresariales 018, S.L.U., para la construcción de 79 viviendas desarrolladas en un bloque en forma de U limitado en sus contornos por el área de movimiento de la edificación señalado en la parcela, además de garaje, trasteros y zonas comunes, en el Paseo de Farnesio, 71.

El volumen se eleva en siete alturas en el frente más largo para crear un volumen escalonado en los lados cortos creando amplias terrazas descubiertas. Configura en su interior un espacio estancial con piscina y zonas ajardinadas.

Paseo de Farnesio

Se ubica en el sector llamado Cuarteles, un área bien conectada ya que cuenta con infraestructuras para la movilidad tanto con la ciudad como con el alfoz. Se enmarca entre dos viales estructurantes de primer orden en la ciudad: el Paseo del Arco de Ladrillo, que da acceso al anillo viario más periférico del ámbito urbano de la ciudad, y la VA-20, por el enlace sur y conecta con el centro urbano por el paso elevado del ferrocarril y el Paseo de Farnesio.

El proyecto propone la ordenación de las viviendas en cuatro núcleos de escalera con una altura de baja y cinco plantas, desarrollando la planta séptima en ático retranqueado. El acceso a todas las viviendas se realizará siempre desde la vía pública a través de los portales. La planta bajo rasante se destina a garajes, trasteros y cuartos de instalaciones.

Se proyectan viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. El entorno del edificio se compone de: área de piscina, área estancial configurada junto a la piscina, con aseo adaptado y vestuario, un área de juego de niños, un espacio comunitario equipado con un gimnasio y un cuarto de comunidad multiusos y cuartos de bicicletas. El presupuesto es de 14,2 millones de euros.

Calle de Artillería

La segunda de las licencias de obras concedidas por la Junta de Gobierno (proyecto básico y de ejecución) ha sido para Ecobuilding Construcciones 2023, S.L., en este caso, para la demolición de unas naves existentes y la construcción de tres apartamentos, cinco viviendas y 8 trasteros de un edificio en bloque entre medianeras, en la calle Artillería, 2.

La edificación consta de planta baja, planta primera, planta segunda, planta tercera y planta cuarta (bajo cubierta), con fachada principal a la calle Artillería. El acceso de peatones se realiza desde la calle Artillería. Desde el portal de acceso a las viviendas, se distribuye todo el edificio. El presupuesto es de algo más de medio millón de euros.

Monasterio de Santa Isabel

La última de las licencias de obras ha sido concedida a Terrazas de Andrómeda Sociedad Cooperativa para la construcción de 32 viviendas en bloque, 12 unifamiliares adosadas, garaje, trasteros y zonas comunes, en la calle Monasterio Santa Isabel, 4, del Plan Parcial Villa del Prado. La parcela tiene una superficie aproximada de 4.625 m2.

Se trata de un conjunto residencial de 44 viviendas desarrolladas en dos bloques lineales plurifamiliares y dos volúmenes de vivienda unifamiliar adosada que se alinean a la línea de la calle y configura un espacio interior de parcela donde se proyectan zonas estanciales y de recreo de uso privado.

La parcela objeto de este proyecto se ubica en un espacio urbano muy consolidado y al borde del parque forestal de Las Contiendas. En planta baja se configura un espacio urbanizado amplio que ordena los accesos y las zonas de servicios comunitarios en torno a una gran área interior privada con piscina, áreas estanciales, accesos comunitarios, etc.

El proyecto propone la ordenación de las 32 viviendas en dos bloques lineales de baja, dos plantas y ático retranqueado y de 12 viviendas unifamiliares adosadas en dos pastillas en baja y una altura.

El total de las viviendas de los dos bloques se distribuyen a través de un núcleo vertical por cada bloque que, en planta baja, se corresponden con los portales cuyo acceso se realiza desde el interior de la parcela desde un acceso a vía pública desde la calle Monasterio de Santa Isabel. Desde éstos, al nivel de cada portal se da acceso a la planta bajo rasante destinada a garajes, trasteros y las zonas comunes y cuartos de instalaciones. El presupuesto es de 6,4 millones de euros.