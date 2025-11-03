Valladolid construirá 75 nuevas viviendas protegidas en una zona "tranquila y creciendo" en 10.000 metros de parcela

Parcela en la que se construirán las 75 viviendas protegidas en Valladolid Imagen: Ayuntamiento de Valladolid

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en la sesión celebrada este lunes, 3 de noviembre, la adjudicación directa de la parcela municipal residencial 3-1, situada en el Sector 42 de El Peral.

Se ha adjudicado a la Cooperativa Terrazas de Ariza Scoop, por un montante económico de 3.638.714 euros.

Fuentes municipales aseguran que la parcela, de titularidad municipal y perteneciente al Patrimonio Municipal del Suelo, se destinará a uso residencial protegido (R1), lo que va a permitir construir 75 viviendas en un “entorno tranquilo y creciendo”.

El terreno cuenta con una superficie de 9.832 metros cuadrados con una edificabilidad máxima de 8.055 metros cuadrados construibles.

Están repartidos entre viviendas unifamiliares adosadas y edificación aislada, fomentando así la diversidad de tipologías residenciales en la zona.

El proceso de licitación pública iniciado el pasado mes de julio había quedado desierto, pero el interés mostrado por la cooperativa ha permitido reactivar la inversión y garantizar el aprovechamiento responsable del suelo público.

La enajenación se ha realizado conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y la eficiencia en la gestión del patrimonio municipal.

El Ayuntamiento de Valladolid continúa así su labor para poner en valor los suelos municipales y promover vivienda asequible, con el objetivo de responder a la demanda ciudadana y favorecer la cohesión urbana.