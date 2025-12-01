Valladolid construirá 102 viviendas en una ladera de Parquesol y saca al mercado cuatro parcelas en Jalón

Valladolid tendrá más vivienda en el momento que más se necesita. Tendrá nuevas promociones residenciales con 102 viviendas en Parquesol y la salida al mercado de cuatro parcelas municipales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy dos actuaciones relevantes en materia de vivienda, destinadas tanto a ampliar la oferta residencial como a promover el acceso a precios asequibles.

Por un lado, el órgano municipal ha dado luz verde a la licencia de obras del proyecto básico para un edificio de 102 viviendas con trasteros, garaje y zonas comunes en la parcela PR05 del Sector Laderas de Parquesol, situada en la calle Martín Santos Romero, con una superficie total de 5.293 m².

Topografía de Parquesol

El solar, de forma rectangular con una esquina curva que acompasa la calle, se ubica en una zona con fuerte pendiente debido a la ladera del cerro donde se asienta el barrio de Parquesol. El edificio se adapta a esta topografía con una fachada curva generada por la confluencia de dos accesos principales.

La promoción se concibe como un único edificio con planta sótano y semisótano —donde se ubicarán garajes, trasteros, cuartos de instalaciones y zonas comunes— y dos volúmenes diferenciados en las plantas superiores.

En total contará con siete portales independientes, planta baja, tres alturas residenciales y ático, distribuidos de forma escalonada para ajustarse a la pendiente natural del terreno.

Las viviendas dispondrán de espacios exteriores privados, y la parcela incluirá zonas recreativas al aire libre y una piscina, ubicada en la cota más baja para maximizar la exposición solar y aprovechar la forma del terreno.

Plan Parcial Jalón

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para la enajenación de cuatro parcelas municipales de uso residencial —identificadas como RP-30, RP-31, RP-32 y RP-33— situadas en el ámbito del Plan Parcial Jalón.

Estas parcelas, con superficies de entre 2.429 y 2.431 m² y una edificabilidad de 3.232 m² cada una, han sido valoradas en conjunto en 3.638.714 euros, lo que supone 909.678 euros por parcela.

Pinar de Jalón

El objetivo del Ayuntamiento es incrementar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda con algún régimen de protección, fomentando promociones a precios más accesibles tanto en régimen de venta como de alquiler.

Para ello, el pliego de enajenación incorporará criterios de adjudicación que premien la reducción del precio final de las viviendas, con el fin de facilitar el acceso a familias y personas con dificultades en el mercado libre